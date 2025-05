Sénégal : Explications sur la prochaine absence de Sadio Mané en sélection

Photo : G. Hamdy/SPA/Picture Alliance/Presse Sports

La publication de la liste des 26 Lions convoqués pour affronter l’Irlande et l’Angleterre début juin n’est pas passée inaperçue. Si la qualité de l’effectif sélectionné par Pape Thiaw ne fait aucun doute, un nom manque à l’appel et suscite interrogations et commentaires : celui de Sadio Mané. L’attaquant vedette, souvent considéré comme le moteur offensif de la sélection sénégalaise, ne figure pas dans le groupe. Le sélectionneur a tenu à éclaircir les raisons de cette absence.

Une décision personnelle, selon le sélectionneur

Interrogé lors de la conférence de presse, Pape Thiaw a coupé court aux spéculations. Il a expliqué que l’absence de Sadio Mané relevait d’un choix individuel de l’attaquant, sans entrer dans les détails. Pour lui, le rôle d’un sélectionneur n’est pas d’imposer la convocation, mais de composer avec les joueurs disponibles, prêts à s’engager pleinement sous les couleurs nationales. Il n’a exprimé ni regrets ni critiques, mais a plutôt recentré le débat sur la dynamique de groupe, insistant sur l’importance du collectif dans une phase aussi stratégique que ces deux rencontres internationales.

Une attaque renouvelée mais ambitieuse

En l’absence de Mané, l’attaque sénégalaise prend un nouveau visage. Des joueurs évoluant dans des championnats européens de haut niveau prendront le relais : Ismaila Sarr à Crystal Palace, Iliman Ndiaye à Everton, Nicolas Jackson à Chelsea ou encore Boulaye Dia à la Lazio. À leurs côtés, d’autres visages familiers et en forme, comme Abdallah Sima (Stade Brestois) et Cheikh Sabaly (FC Metz), renforcent un secteur offensif rajeuni mais prometteur. Le sélectionneur semble vouloir capitaliser sur cette richesse en talents émergents, avec l’idée d’un groupe compétitif et équilibré, capable de créer des automatismes sans se reposer sur une seule figure.

Une étape de transition dans un calendrier chargé

Les matchs amicaux face à l’Irlande et à l’Angleterre, prévus les 6 et 10 juin, sont bien plus que de simples rencontres de préparation. Ils serviront de test grandeur nature pour jauger la profondeur du banc sénégalais et affiner les options tactiques en l’absence de cadres emblématiques. Dans un contexte où les cycles se renouvellent rapidement, la non-participation de Mané pourrait aussi ouvrir un nouvel espace de leadership au sein du groupe. Ce retrait, même temporaire, amène une question : le Sénégal peut-il désormais s’imaginer et se projeter sans son joueur le plus emblématique des dernières années ?

Le moment est peut-être venu pour d’autres Lions de rugir plus fort. En tout cas, Pape Thiaw assume pleinement ses choix et affirme miser avant tout sur des hommes déterminés à défendre le maillot avec cœur et constance. Reste à voir si ce pari portera ses fruits face à deux adversaires européens redoutables.