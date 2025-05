Sénégal : le message de Diomaye Faye aux travailleurs

Bassirou Diomaye Faye (DR)

En ce 1er mai 2025, alors que les cortèges syndicaux s’apprêtaient à remettre leurs traditionnels cahiers de doléances, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a saisi l’occasion de la Fête du Travail pour adresser un message fort aux millions de femmes et d’hommes qui font tourner l’économie du pays. Loin d’un simple discours protocolaire, le chef de l’État a voulu marquer un tournant dans la relation entre les pouvoirs publics et le monde du travail.

Dès le Conseil des ministres tenu la veille, le ton avait été donné. Devant ses ministres, le président a tenu à « saluer l’engagement quotidien des travailleurs dans la construction nationale » et à renouveler « son soutien indéfectible » à ceux qui œuvrent, souvent dans des conditions précaires, au développement du Sénégal. Ce message a été repris publiquement le 1ᵉʳ mai, dans un esprit d’écoute et de reconnaissance.

Publicité

Mais au-delà de l’hommage, Bassirou Diomaye Faye a surtout esquissé une vision. Il a insisté sur la nécessité d’un dialogue social véritable, non comme une formalité annuelle, mais comme une méthode de gouvernance. Car pour le nouveau président, élu dans un contexte de rupture et de transition démocratique, répondre aux attentes sociales implique de refonder le lien de confiance entre l’État et les acteurs du monde du travail.

Les syndicats, de leur côté, ont salué le ton conciliant et respectueux du chef de l’État. À la veille de la cérémonie de remise des doléances au Palais présidentiel, plusieurs responsables syndicaux ont exprimé leur espoir de voir enfin leurs revendications traduites en actes concrets. Du relèvement du pouvoir d’achat à la sécurisation de l’emploi, en passant par les réformes dans la fonction publique et les secteurs stratégiques, les attentes sont nombreuses et pressantes.

Dans un pays où les mouvements sociaux ont parfois été muselés ou ignorés, le geste du président Faye est accueilli comme un signal fort. Il s’agit, pour lui, d’ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire des relations professionnelles, où la parole des travailleurs a toute sa place dans les décisions nationales.