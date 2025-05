Sénégal : Le Président s’engage à appliquer tous les consensus du Dialogue Politique

Bassirou Diomaye Faye (DR)

L’heure n’est plus aux discours symboliques mais aux engagements mesurables. À Dakar, les travaux du Dialogue national battent leur plein et se poursuivront jusqu’au 4 juin 2025. Ce cycle de concertations, inédit par son calendrier dégagé de toute pression électorale, vise à poser les fondations d’un cadre politique rénové. Et le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, entend ne laisser aucun point mort : les accords issus de ces discussions seront intégralement appliqués, affirme-t-il, sans détour.

Trois piliers pour repenser le fonctionnement du pays

Plutôt que de naviguer dans le flou ou de s’enliser dans des discussions trop générales, les participants au Dialogue ont structuré leurs échanges autour de trois axes bien définis : les réformes électorales, les réformes institutionnelles et les questions liées aux droits et libertés. Ces chantiers, tous sensibles, sont pourtant au cœur des blocages qui ont marqué la vie politique sénégalaise ces dernières années.

Les réformes électorales visent notamment à restaurer la confiance dans le processus démocratique, alors que la transparence des scrutins a souvent été remise en cause. Côté institutionnel, les débats touchent à l’équilibre des pouvoirs, à la stabilité des mandats et à la responsabilité des institutions. Enfin, le volet sur les libertés aborde frontalement les inquiétudes récurrentes liées aux restrictions de l’espace public, à la répression des voix dissidentes et aux atteintes aux droits fondamentaux. Ces discussions cherchent à éviter que les tensions du passé ne ressurgissent à chaque échéance politique.

Un climat apaisé pour des décisions ambitieuses

Le choix de tenir ce dialogue en dehors de tout calendrier électoral n’est pas anodin. Il permet de dégager les esprits du bruit de la compétition politique, offrant une respiration où les oppositions peuvent discuter sans crainte de manipulation. Ce climat moins tendu donne une chance réelle à l’émergence de propositions réfléchies, ancrées dans les réalités du terrain et capables d’apporter des réponses concrètes aux impasses institutionnelles.

Cette atmosphère constructive tranche avec les dialogues passés, souvent perçus comme des manœuvres politiques plutôt que comme des espaces de refondation. En s’engageant publiquement à mettre en œuvre chaque point de consensus, le président Faye met en jeu sa crédibilité. Il ne se contente pas de garantir l’écoute, il promet une suite concrète, observable. Une position qui place les participants face à une responsabilité nouvelle : produire des propositions cohérentes, réalisables et utiles.

Un pari politique sur la transparence et la confiance

Derrière cette promesse présidentielle, se joue un pari politique : celui d’une gouvernance qui repose sur la parole donnée et respectée. En martelant qu’il n’y a « aucun agenda caché », le chef de l’État cherche à restaurer un lien de confiance entre les institutions et les citoyens. Un lien mis à rude épreuve par les épisodes de violence politique, les arrestations de figures de l’opposition et la polarisation du débat public.

Mais l’enjeu dépasse le simple cadre institutionnel. En remettant au centre du jeu des principes comme la collégialité, la transparence et l’écoute, ce dialogue peut créer une dynamique nouvelle. Une dynamique où la compétition politique ne s’oppose pas au respect des règles communes, et où les réformes ne sont plus dictées par les rapports de force, mais par l’intérêt général.

La réussite de cet exercice dépendra autant de la sincérité de l’engagement présidentiel que de la capacité des acteurs à se projeter au-delà de leurs intérêts immédiats. Si les consensus se traduisent en actions concrètes, ce dialogue pourrait marquer un tournant décisif dans la trajectoire politique du Sénégal.