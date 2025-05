Sénégal : Les adversaires au mondial U17 connus

Le Sénégal a connu un moment fort dans son histoire du football de jeunes en mai 2023, lorsque ses U17 ont décroché leur tout premier titre continental. En dominant le Maroc 2-1 en finale à Alger, au stade Nelson Mandela de Baraki, les Lionceaux avaient montré de la détermination, de la maturité et une ambition qui dépassait leur catégorie d’âge. Cette performance a nourri bien des espoirs quant à leur potentiel sur la scène mondiale. Mais depuis ce couronnement africain, le parcours s’est heurté à quelques aspérités. Lors de la dernière Coupe d’Afrique, les Lionceaux n’ont pas réédité l’exploit, échouant en quarts de finale. Un rappel brutal que le talent seul ne suffit pas, et que la constance est la véritable clé du haut niveau.

Un groupe piégeux pour des ambitions intactes

Désormais tournés vers la Coupe du monde U17 prévue cette année, les jeunes Sénégalais connaissent enfin leurs adversaires. Le tirage au sort effectué à Doha a placé le Sénégal dans le groupe C, en compagnie de la Croatie, du Costa Rica et des Émirats Arabes Unis. À première vue, ce groupe ne contient pas de géant incontestable de la catégorie. Pourtant, chacune de ces sélections présente des particularités qui pourraient déstabiliser n’importe quelle équipe mal préparée. La Croatie, réputée pour la rigueur de sa formation, le Costa Rica, habitué aux compétitions internationales, et les Émirats, souvent portés par leur technicité et l’avantage d’un encadrement local structuré, constitueront un test grandeur nature pour des Lionceaux encore en quête de stabilité après leur récente élimination continentale. Ces adversaires imposeront au Sénégal une diversité de styles et d’approches tactiques qui exigera une adaptation rapide et une grande discipline.

Retrouver l’élan, consolider les fondations

La mission des U17 sénégalais dépasse désormais la seule ambition sportive. Après avoir goûté à la gloire continentale, le groupe doit démontrer qu’il peut assumer son statut au niveau mondial. Cela passe par un travail rigoureux, mais aussi par une gestion mentale du tournoi : ne pas se laisser ronger par la pression du résultat, ni par l’excès de confiance lié aux exploits passés. Chaque compétition internationale de jeunes est une scène d’apprentissage autant qu’un révélateur de potentiel futur. Pour les Lionceaux, ce sera aussi l’occasion de tester leur capacité à rebondir, à tirer des leçons de l’échec, et à montrer que le titre africain n’était pas un simple éclair dans le ciel du football sénégalais.

Le groupe est formé, les adversaires connus, les attentes claires. Reste à voir si les Lionceaux sauront rugir à l’heure décisive.