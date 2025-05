Sénégal : Les Lionnes défendront leur titre UFOA/A face à la Sierra Leone

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations féminine prévue au Maroc, l’équipe nationale du Sénégal continue de peaufiner sa forme avec une série de performances convaincantes. Dans ce cadre, le tournoi UFOA/A, disputé à Nouakchott, s’est révélé être un véritable banc d’essai pour les Lionnes. En enchaînant les victoires et en maintenant une discipline tactique remarquable, la sélection sénégalaise féminine affirme sa régularité sur le plan régional, à la veille d’un rendez-vous continental de premier ordre. Le parcours actuel donne un aperçu de la stabilité du groupe dirigé par Mame Moussa Cissé, où l’expérience et la jeunesse s’imbriquent avec efficacité.

La CAN féminine de juillet est l’objectif principal, mais chaque étape en amont, à l’image de cette compétition ouest-africaine, participe activement à renforcer la cohésion et l’automatisme du collectif. Le succès contre le Liberia en demi-finale, bien plus qu’une simple qualification, a permis aux Lionnes de se mesurer à une adversité physique, dans un environnement de pression, idéal pour éprouver leur capacité à gérer des moments décisifs. Ce tournoi offre ainsi une rampe de lancement idéale vers le Maroc, avec comme moteur la volonté de marquer durablement l’histoire du football féminin sénégalais.

Une victoire tactique et mentale face au Liberia

Dans une rencontre tendue et fermée, les Lionnes ont su trouver l’ouverture au moment opportun, sur une action d’une lucidité tactique rare. L’action décisive est venue d’une infiltration d’Awa Casset dans la surface adverse, fauchée alors qu’elle prenait de vitesse la défense libérienne. Le penalty, transformé sans trembler par Hapsatou Malado Diallo à la 69e minute, a cristallisé la domination sénégalaise jusque-là stérile.

Le score final, bien que minimaliste, traduit une solidité défensive notable et une capacité à concrétiser les rares occasions dans un match verrouillé. Ce type de rencontre, où la patience et le sang-froid prennent le pas sur le spectaculaire, est souvent révélateur des sélections matures. C’est également la preuve que les Lionnes ont appris à gagner autrement, en s’adaptant aux scénarios, ce qui sera précieux pour la CAN où les styles de jeu varieront grandement. Le mérite revient aussi au staff technique, dont les ajustements au fil du match ont contribué à garder la pression sur l’adversaire jusqu’à la faute fatale.

Une finale à haute intensité contre la Sierra Léone

Ce samedi, les Lionnes auront l’opportunité d’inscrire une nouvelle ligne à leur palmarès régional en affrontant la Sierra Léone. Ce choc entre deux sélections en pleine progression promet une opposition de style. Le Sénégal, fort de ses titres précédents, se présentera avec le statut de favori, mais devra faire face à une équipe sierra-léonaise ambitieuse, qui n’a cessé de surprendre durant cette édition.

Au-delà du trophée, cette finale revêt une dimension symbolique : celle d’une génération sénégalaise déterminée à s’imposer comme une référence dans la sous-région, tout en préparant méthodiquement ses ambitions continentales. Défendre un titre ne se limite pas à en conserver le prestige. C’est aussi montrer que la suprématie acquise n’est pas le fruit du hasard, mais celui d’un projet structuré et d’un groupe qui évolue avec constance. La rencontre de samedi offrira ainsi une nouvelle scène d’expression à ces Lionnes, prêtes à rugir une fois encore, avant de s’envoler pour de nouveaux défis au Maroc.