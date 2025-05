Sénégal : un soutien fort à un ressortissant inquiété aux USA

police américaine (AP Photo / Lynne Sladky)

En moins d’une semaine, plus de 58 000 personnes ont signé une pétition pour soutenir Serigne Saliou Ndoye, un Sénégalais établi aux États-Unis et actuellement détenu à la suite d’un incident aux contours encore flous. Derrière cette vague de solidarité, un sentiment d’injustice et un besoin de reconnaissance du vécu des migrants confrontés à des situations où la barrière de la langue peut devenir un piège redoutable.

Un malentendu lourd de conséquences

L’incident à l’origine de cette affaire semble tenir à une incompréhension culturelle doublée d’un obstacle linguistique. Un jour ordinaire, une passagère lui aurait demandé de mettre de la musique pendant le trajet. Ne maîtrisant que partiellement l’anglais, Serigne Saliou lui aurait expliqué qu’en tant que musulman pratiquant, il n’écoute pas de musique mais préfère écouter le Coran. Une réponse simple, énoncée sans agressivité, mais qui a déclenché une réaction de peur chez sa passagère.

Affolée, celle-ci aurait exigé de descendre immédiatement de la voiture, bien qu’ils circulaient en pleine autoroute. Refusant de la laisser dans une zone à haut risque, Serigne Saliou aurait insisté pour atteindre un endroit sûr avant de s’arrêter. Ce geste de prudence a été interprété comme une volonté de l’empêcher de sortir, ce qui a conduit à des accusations de séquestration. Depuis, il se retrouve pris dans l’engrenage judiciaire américain, où les nuances culturelles et religieuses sont parfois ignorées au profit de procédures strictes.

Une affaire qui questionne les équilibres de perception

Originaire de Thiès, Serigne Saliou Ndoye est décrit par ceux qui le connaissent comme un homme pieux, proche des siens, fidèle aux valeurs de respect et de paix qui façonnent son engagement spirituel. Très actif dans la communauté sénégalaise aux États-Unis, son nom évoque avant tout la retenue, la bienveillance et la simplicité. Sa détention, provoquée par un malentendu lors de l’exercice de son travail de chauffeur, a donc provoqué un véritable choc.

L’histoire de Serigne Saliou Ndoye dépasse le simple cadre d’un litige entre un chauffeur et sa passagère. Elle révèle les tensions sous-jacentes dans les sociétés d’accueil, où la peur de l’autre, même involontaire, peut conduire à des décisions disproportionnées. Dans ce cas précis, le manque de compréhension mutuelle a transformé une interaction banale en affaire judiciaire. Ce type de situation, malheureusement courant pour de nombreux immigrés, alimente un sentiment d’injustice que la communauté sénégalaise, et plus largement africaine, refuse d’ignorer.