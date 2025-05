Smartphones : la prédiction à peine croyable sur l’avenir de votre compagnon de poche

L’industrie mobile pourrait connaître une transformation radicale dans la prochaine décennie. Carl Pei, figure emblématique du secteur et cofondateur de Nothing et OnePlus, prédit une évolution majeure de nos smartphones. Sa vision audacieuse envisage l’obsolescence progressive des multiples applications au profit d’une intelligence artificielle centralisée qui gérerait l’ensemble de nos interactions numériques.

Cette prédiction bouleverse notre conception actuelle des smartphones. Selon Carl Pei, l’avenir ne comptera plus qu’une seule application : le système d’exploitation lui-même. Cette plateforme unique connaîtrait parfaitement chaque utilisateur et s’adapterait entièrement à ses besoins spécifiques, éliminant ainsi la nécessité de jongler entre diverses applications spécialisées pour accomplir différentes tâches quotidiennes.

Une rupture avec l’écosystème actuel

Cette vision s’oppose frontalement au modèle économique dominant des boutiques d’applications comme le Play Store ou l’App Store. L’écran d’accueil traditionnel, encombré de dizaines d’icônes, disparaîtrait définitivement. Les utilisateurs n’auraient plus à subir les mises à jour constantes ni les notifications dispersées provenant de multiples sources. L’intelligence artificielle intégrée deviendrait le point de contrôle unique, simplifiant drastiquement l’expérience utilisateur en centralisant toutes les fonctionnalités.

Le changement ne se limiterait pas à l’interface utilisateur, mais transformerait fondamentalement notre rapport aux appareils mobiles. Carl Pei décrit un smartphone proactif capable d’anticiper nos besoins en analysant notre contexte, nos habitudes comportementales et notre emploi du temps. Au lieu de suivre manuellement des processus étape par étape, l’appareil suggérerait automatiquement les actions appropriées et les exécuterait sans intervention humaine nécessaire.

Un horizon temporel réaliste

Carl Pei estime que cette transformation pourrait se concrétiser dans un délai de sept à dix ans, reconnaissant la résistance naturelle des utilisateurs face aux changements technologiques majeurs. Il admet que malgré l’attrait potentiel de cette simplification, beaucoup d’utilisateurs apprécient encore l’utilisation traditionnelle des applications.

Cette timeline correspond aux cycles d’adoption observés historiquement dans l’industrie mobile, l’iPhone ayant lui-même nécessité près d’une décennie pour révolutionner complètement nos usages. L’intégration massive de l’intelligence artificielle suit un rythme similaire, suggérant que cette prédiction pourrait effectivement se concrétiser selon le calendrier annoncé.