Tombée du 25è étage, une fillette de 9 ans survit

Photo: DR

Certaines circonstances échappent à toute explication rationnelle et défient les lois naturelles, laissant perplexes même les plus sceptiques. Parfois, alors que tout semble irréversible, des événements inattendus viennent rappeler la part d’imprévisible qui jalonne le cours des existences humaines. Ces épisodes extraordinaires, bien que rares, soulignent combien la vie peut se montrer étonnamment résiliente face à l’adversité.

La ville chinoise de Tangshan, dans la province du Hebei, a été récemment le théâtre d’un fait qui a suscité stupeur et questionnement. Une fillette âgée de 9 ans, Xiao An, est tombée accidentellement du 25e étage d’un immeuble résidentiel alors qu’elle se trouvait seule dans sa chambre. L’enfant, qui était en train de faire ses devoirs, aurait tenté d’ouvrir la fenêtre lorsque la moustiquaire s’est brusquement détachée, provoquant sa chute dans le vide.

Publicité

Ce n’est que lorsque son père est venu la chercher pour le dîner qu’il a découvert la scène inhabituelle : la fenêtre ouverte, la moustiquaire arrachée, et en contrebas, à hauteur du 7e étage, la présence des pantoufles de la fillette sur une plateforme. Pris de panique, il a immédiatement alerté les secours. Rapidement transportée à l’hôpital de Pékin, Xiao An a été prise en charge par une équipe médicale qui a constaté plusieurs fractures, notamment au bras, à la colonne vertébrale et au visage.

Malgré la gravité de ses blessures, son état de conscience est resté stable tout au long de l’intervention des secours et des soins hospitaliers. La mère de la jeune victime a précisé que sa fille a dû être hospitalisée une dizaine de jours avant de pouvoir rentrer chez elle pour poursuivre sa convalescence. Cet incident, relayé par le « Global Times », a naturellement attiré l’attention des médias nationaux en raison des circonstances inhabituelles de la chute et de l’issue jugée exceptionnelle.

Si l’événement a profondément marqué la communauté locale, il reste aussi un sujet de réflexion sur les risques domestiques et la vigilance à observer, notamment dans les habitations en hauteur. Aujourd’hui, Xiao An poursuit son rétablissement entourée de ses proches, avec la promesse d’un suivi médical rigoureux.