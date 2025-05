Tourisme au Maghreb : ce pays parmi les destinations phares des Russes

Photo : DR

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et la cascade de sanctions qui en a découlé, les voyageurs russes ont été contraints de repenser leurs habitudes touristiques. La fermeture de l’espace aérien de plusieurs pays européens, la suspension des liaisons directes, et l’instabilité des conditions d’obtention de visas ont poussé bon nombre de citoyens russes à explorer des horizons moins traditionnels, mais plus accessibles. Cette redirection stratégique du tourisme russe a ouvert de nouvelles opportunités pour plusieurs pays, dont certains en Afrique du Nord.

Le Maroc en première ligne des nouvelles préférences russes

Face à ce basculement, le Maroc enregistre une progression remarquable, selon les données recueillies par OneTwoTrip. Bien qu’il représente encore 0,5 % du total des réservations effectuées par les touristes russes à l’étranger, ce chiffre suffit à le placer en haut du classement des pays qui séduisent de plus en plus cette clientèle. Cette tendance reflète un intérêt croissant pour le royaume, porté par sa stabilité, ses paysages contrastés, et un patrimoine historique mis en valeur par une politique touristique active.

D’autres destinations voient également leur fréquentation bondir : l’Afrique du Sud attire avec sa nature sauvage et ses safaris, tandis que le Kazakhstan et la Hongrie, aux portes de la Russie, deviennent des solutions de repli pour des séjours courts. L’Espagne, toujours très populaire, double aussi ses chiffres, confirmant une redéfinition générale des flux touristiques russes.

Le Maroc, destination privilégiée au-delà du marché russe

L’attrait du Maroc ne se limite pas au marché russe. Depuis plusieurs années, le pays figure parmi les destinations préférées des touristes européens, en particulier français, espagnols et italiens. La proximité géographique, des liaisons aériennes régulières et abordables, ainsi que l’absence de visa pour de nombreux ressortissants européens, contribuent à cette popularité. Marrakech, Essaouira, Fès ou encore Agadir accueillent chaque année des centaines de milliers de visiteurs séduits par la richesse culturelle, la gastronomie locale et la diversité des expériences proposées. Cette dynamique pourrait s’intensifier à mesure que le Maroc continue de développer ses infrastructures, tout en consolidant sa réputation de pays sûr et accueillant.