Tourisme : Le navire de croisière Crystal Symphony dans les eaux béninoises

Le port autonome de Cotonou a accueilli en fin de semaine dernière, le Crystal Symphony, le plus grand paquebot de croisière jamais entré dans ses bassins. Avec ses 238 mètres de long et une capacité d’accueil exceptionnelle, ce navire de prestige transporte une clientèle exclusive en quête d’expériences authentiques et raffinées. Son arrivée dans les eaux béninoises confirme l’attrait croissant du Bénin pour les croisiéristes internationaux et témoigne du dynamisme de l’écosystème touristique béninois.

Lors de l’escale au Bénin, les passagers du Crystal Symphony ont pu découvrir quelques-unes des perles touristiques du pays. À Cotonou, Ouidah et Ganvié, ils ont exploré un patrimoine vivant et vibrant, entre cités lacustres, histoire, traditions et hospitalité béninoise. Ces visites leur ont offert une immersion authentique dans la richesse culturelle et naturelle du Bénin, un véritable Monde de Splendeurs.

Publicité

L’arrivée du Crystal Symphony s’inscrit dans une dynamique singulière pour le tourisme de croisière au Bénin, déjà marquée par les escales récentes du Seabourn Sojourn et du SH Diana. Le pays confirme ainsi sa montée en gamme et son positionnement comme destination incontournable en Afrique de l’Ouest pour les croisiéristes à la recherche d’expériences uniques. Le Crystal Symphony, symbole de raffinement et d’élégance, est l’un des fleurons de la compagnie Crystal Cruises. Reconnue mondialement pour son service inégalé, ses expériences authentiques et ses partenariats exclusifs, la compagnie incarne l’excellence en mer.

À bord, les passagers bénéficient d’aménagements luxueux : suites agrandies aux finitions artisanales, service quasi-personnalisé avec près d’un membre d’équipage par voyageur, gastronomie de haut vol, sans oublier un spa de dernière génération et un casino de prestige. Chaque détail du Crystal Symphony reflète une exigence rare de sophistication et de confort. 🔥 « Restez branché à l’actu béninoise sur notre chaîne WhatsApp officielle ! » en cliquant sur ce lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x