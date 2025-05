USA : Donald Trump gracie un célèbre rappeur condamné

Photo : The Epoch Times / Flickr

Connu pour son ascension fulgurante sur la scène rap américaine, NBA YoungBoy, de son vrai nom Kentrell Gaulden, a longtemps été rattrapé par ses ennuis judiciaires. En 2021, il avait été inculpé pour possession illégale d’armes à feu après une course-poursuite avec les forces de l’ordre à Baton Rouge, en Louisiane. À l’époque, les autorités fédérales l’avaient arrêté en s’appuyant sur une vidéo où on le voyait en possession de plusieurs armes, ce qui contrevenait aux conditions de sa mise à l’épreuve liée à des affaires précédentes. L’artiste avait été assigné à résidence en Utah, dans une propriété surveillée, pendant que les procédures se poursuivaient. Cet épisode judiciaire, particulièrement médiatisé, a mis un coup d’arrêt à ses tournées et accentué l’image d’un artiste talentueux mais constamment confronté aux limites de la loi.

Une grâce présidentielle inattendue

Ce mercredi, le nom de NBA YoungBoy est apparu dans une liste de bénéficiaires de mesures de clémence décidées par Donald Trump. Sans que le rappeur ait officiellement déposé une demande, selon les déclarations de son avocat au média Rolling Stone, la décision présidentielle est tombée comme une surprise. Pour l’artiste, ce geste signifie un allègement symbolique et juridique de son passé pénal, qui pourrait avoir des conséquences positives sur sa carrière et sa liberté de mouvement. Sur ses réseaux sociaux, il a exprimé sa gratitude envers Trump, soulignant sa volonté de poursuivre sa reconstruction personnelle et artistique.

Entre stratégie politique et impact culturel

Ce geste de Donald Trump ne représente pas seulement une logique de justice personnelle. Il intervient à un moment où l’ancien homme d’affaires, devenu président en janvier 2025, semble vouloir renforcer ses liens avec des figures populaires issues des milieux culturels souvent en marge de l’establishment. Accorder une grâce à une célébrité dont la base de fans est jeune, diverse et très engagée sur les réseaux sociaux peut aussi relever d’un calcul politique. Par le passé, des figures comme Lil Wayne ou Kodak Black avaient déjà bénéficié d’une mesure similaire sous son premier mandat, suggérant une continuité dans l’attention portée à certaines icônes du hip-hop.

L’affaire NBA YoungBoy illustre aussi le rôle ambigu que jouent les artistes dans le débat public américain. Tantôt vus comme des symboles de résilience face à un système judiciaire critiqué pour ses biais, tantôt considérés comme des personnalités controversées, leur traitement juridique fait souvent l’objet de débats passionnés. La décision de Trump relance ainsi les discussions sur les critères de la grâce présidentielle, sur fond de popularité et de rédemption. Pour YoungBoy, elle ouvre une nouvelle page, avec l’espoir de voir son nom davantage associé à sa musique qu’à ses démêlés judiciaires.