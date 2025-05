Vie chère au Bénin : l’Église catholique appelle à la solidarité

Photo : DR

Réunie en session plénière du 21 au 23 mai 2025, la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) a exprimé son inquiétude face à la persistance de la précarité dans le pays. Les évêques soulignent que, malgré les efforts du gouvernement, de nombreuses familles peinent à satisfaire leurs besoins essentiels. Cette situation, selon eux, fragilise la paix sociale et expose les plus vulnérables à diverses formes d’exploitation.

Dans un communiqué, la CEB invite les autorités, les acteurs politiques, économiques et sociaux, ainsi que les citoyens, à œuvrer ensemble pour une société plus juste et solidaire, centrée sur la dignité humaine. Elle rappelle que « nul n’a le droit d’être heureux tout seul », insistant sur la responsabilité collective dans la lutte contre la pauvreté. Les évêques exhortent aussi à éviter les discours de haine, les manipulations et les violences. Ils encouragent plutôt le dialogue, le respect mutuel et la préservation des acquis démocratiques.