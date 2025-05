Villes au Maghreb : un trio de ce pays dans un classement prestigieux

AFP/Ryad Kramdi

L’édition 2025 de l’indice Oxford Economics Global Cities Index met en lumière la performance impressionnante des villes algériennes sur le continent africain. Trois grandes villes du pays sont classées parmi les 50 destinations les plus attractives d’Afrique, illustrant ainsi la vitalité urbaine de l’Algérie.

Cette reconnaissance internationale est basée sur une évaluation multicritère qui inclut les dimensions économiques, sociales et environnementales des centres urbains étudiés. La capitale algérienne se démarque particulièrement en occupant la cinquième place au niveau continental, ce qui la positionne au 389e rang mondial. Cette performance remarquable permet à Alger de surpasser des concurrents régionaux notables comme Casablanca, classée 431e, et Rabat, située au 447e rang international.

Constantine et Oran : les autres stars algériennes

Constantine, perle de l’est algérien, confirme sa position de deuxième métropole nationale en se classant neuvième en Afrique et 474e au niveau mondial. Cette position honorable met en avant l’attractivité grandissante de cette ville historique qui allie patrimoine culturel et développement moderne. Oran, capitale de l’ouest du pays, complète dignement cette représentation algérienne en se hissant à la 20e position continentale et au 578e rang mondial.

Le classement continental montre une hiérarchie variée avec Le Caire en tête de liste africaine malgré sa 302e place mondiale, suivi par Port-Louis au 338e rang et Nairobi au 381e. Cette diversité géographique illustre la multiplicité des modèles de développement urbain sur le continent africain.

Une compétition continentale diversifiée

L’analyse complète du classement révèle une répartition géographique équilibrée des villes africaines performantes. Le Maroc domine numériquement avec sept villes représentées, incluant Tanger et Marrakech, en plus des métropoles déjà citées. L’Afrique du Sud suit avec cinq villes classées, notamment Johannesburg au 457e rang, Le Cap au 506e et Pretoria au 617e rang mondial. Cette performance collective des villes algériennes dans un environnement aussi compétitif confirme leur potentiel d’attractivité et leur capacité à rivaliser avec les grandes métropoles du continent.