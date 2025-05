Voici l’athlète le plus âgé des World Master Games

Photo: Reuters

Le sport, souvent perçu comme un moyen de maintenir la forme physique et d’améliorer la santé, possède également des vertus bien plus profondes. Il transcende les frontières de l’âge et de l’expérience, offrant à ceux qui s’y adonnent non seulement des bienfaits physiques, mais aussi un sentiment d’accomplissement personnel. À travers le sport, de nombreuses personnes, jeunes ou âgées, trouvent une source d’énergie et de vitalité, tout en développant des liens sociaux solides et en renforçant leur résilience face aux défis de la vie.

Sawang Janpram, à 105 ans, se distingue comme l’athlète le plus âgé des World Master Games qui se déroulent actuellement à Taipei, Taiwan. Un retraité thaïlandais et ancien directeur d’école, Sawang participe pour la première fois à une compétition d’une telle envergure. Malgré son âge avancé, il n’est pas seulement un concurrent, mais aussi une source d’inspiration pour les autres participants. Il est le seul athlète de son groupe d’âge, les 100 ans et plus, à participer à des épreuves de lancer de disque, de javelot, de poids, ainsi que du 100 mètres, où il n’a eu besoin que de terminer la course pour décrocher la victoire.

Sa performance lors de la course de 100 mètres a été marquée par un temps de 38,55 secondes, qu’il a franchie en solitaire, saluant ainsi son engagement et sa détermination. « Je suis fière qu’il ait fait honneur à notre famille », a déclaré Siripan, la fille de Sawang, également une athlète respectée, âgée de 73 ans. Ces jeux, qui se déroulent tous les quatre ans, réunissent des athlètes de 30 ans et plus dans une atmosphère de camaraderie et de compétition saine. Cette année, les jeux ont attiré 25 950 participants de 107 pays, un événement deux fois plus important que les prochains Jeux olympiques de Paris 2024.

Sawang, qui a commencé à pratiquer le sport à l’âge de 90 ans sous l’influence de sa fille Siripan, a su allier passion et discipline. Motivé par le désir d’éviter la sédentarité qui touchait certains de ses proches, il a intégré une routine d’entraînement de trois à quatre jours par semaine, consistant principalement en des trottinements sur la plage, ainsi que des séances de lancer de javelot en préparation pour ses compétitions. Sa régularité et son engagement ont été récompensés par plus de 60 médailles sur le circuit des World Masters, et cette année, il a ajouté quatre nouvelles médailles d’or à son palmarès.

À travers ces victoires et son parcours exceptionnel, Sawang Janpram démontre que l’âge n’est pas un obstacle à l’accomplissement de soi ni à la participation à des événements d’envergure. Comme il le dit lui-même, « le sport rend la vie plus facile« , une philosophie qu’il partage à travers ses gestes quotidiens et sa détermination sans faille. Sa présence aux World Master Games est un témoignage vivant de la manière dont le sport peut améliorer non seulement la santé physique, mais aussi l’état d’esprit, à tout âge.