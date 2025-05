WhatsApp : un nouveau record battu, l’application au sommet

PH: ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

Depuis sa création en 2009, WhatsApp s’est imposée comme un outil de communication privilégié à l’échelle mondiale. En combinant messagerie instantanée, appels vocaux et vidéos dans une interface simple et sans publicité, l’application a rapidement conquis un large public. L’arrivée du chiffrement de bout en bout, la gratuité des échanges via internet, ainsi que la possibilité de créer des groupes ou de partager facilement des fichiers multimédias ont contribué à éclipser progressivement les traditionnels SMS. Ce succès s’est encore renforcé après son rachat par Facebook en 2014, WhatsApp devenant un pilier central de la stratégie de Meta dans le domaine des services de communication.

Trois milliards d’utilisateurs et une place centrale chez Meta

WhatsApp franchit une étape symbolique en intégrant le cercle restreint des applications réunissant plus de trois milliards d’utilisateurs actifs dans le monde. Ce cap, désormais atteint, le place aux côtés de Facebook parmi les seules plateformes à enregistrer une telle audience mensuelle. L’annonce a été faite par Mark Zuckerberg lors d’une présentation des résultats trimestriels de Meta ce 30 avril. Ce chiffre témoigne de la puissance d’attraction de l’application, qui conserve un ancrage solide dans les habitudes numériques de ses utilisateurs.

L’intelligence artificielle, un levier de croissance

Au sein de l’écosystème Meta, WhatsApp est devenu un terrain de prédilection pour le déploiement des nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle. Selon la directrice financière Susan Li, l’application concentre aujourd’hui la majorité des interactions avec Meta AI, l’assistant virtuel du groupe, bien plus que sur Instagram, Threads ou Messenger. Cette dynamique reflète la volonté de Meta de renforcer l’intégration de ses services d’IA générative dans des environnements à forte fréquentation, avec WhatsApp en tête de file. L’application, souvent perçue comme utilitaire, est ainsi en train d’évoluer vers une plateforme enrichie, mêlant conversation, assistance intelligente et services automatisés.