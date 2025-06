229 Independence Fit Day : la Mairie de Cotonou en première ligne

Photo : DR

Dans le cadre « 229 Independence Fit Day by Fab », une conférence de presse s’est tenue ce mercredi 25 juin 2025 à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou. L’initiative, portée par le coach sportif international Fab Djento, a pour objectif de présenter l’événement prévu pour le 12 juillet prochain.

Placé sous le haut parrainage du maire de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo, ce rendez-vous entend promouvoir le bien-être à travers la pratique régulière d’activités physiques. Plus de 5000 participants sont attendus pour cette journée nationale dédiée au sport, à la citoyenneté et à la cohésion sociale.

L’initiateur de l’événement, Jacques Fabrice Djene (Fab Djento), est un acteur reconnu dans le domaine du sport de masse. Promoteur du centre de remise en forme Fabzone, il est également connu pour ses nombreuses masterclass de fitness organisées dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. Entre 2017 et 2024, il a conduit des séances de groupe réunissant entre 500 et 1000 personnes, aussi bien au Bénin qu’à l’étranger.

La conférence de presse avait pour principaux objectifs de présenter les contours techniques et logistiques de l’événement, de mobiliser les acteurs publics, privés et associatifs, et de rappeler l’engagement du Bénin en faveur de la santé préventive par l’activité physique. Le chef du service des affaires sociales et sportives de la mairie de Cotonou, Djego Joël Ernest, a rappelé le soutien de la municipalité à l’événement.

Il a insisté sur les dispositions prises en matière de sécurité et de mobilisation communautaire, avec la participation des élus, des organisations de jeunesse, des femmes commerçantes et des étudiants. Le « 229 Independence Fit Day » se présente comme un cadre ouvert à toutes les couches sociales. Il vise à faire du sport, un vecteur de vivre-ensemble, de solidarité et de valorisation des identités locales.