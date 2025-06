Affaire Steve Amoussou au Bénin : L’affaire relancée devant la Criet

Le dossier Steve Amoussou connaît un nouveau développement. Le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ainsi que les avocats de la défense ont chacun interjeté appel après la condamnation prononcée le 2 juin 2025.

Le parquet a été le premier à saisir la juridiction d’appel. Peu après, les avocats de Steve Amoussou ont également déposé un recours. Selon les conseils de la défense, ces deux appels sont intervenus après le délai légal de 15 jours. Cette situation pourrait entraîner des débats autour de la recevabilité des recours.

Steve Amoussou a écopé de deux ans d’emprisonnement ferme et de deux millions de francs CFA d’amende. Il faisait l’objet de trois chefs d’accusation : incitation à la révolte, diffusion de fausses informations et harcèlement par voie électronique. Il est en détention depuis août 2024. L’introduction de ces appels réactive le processus judiciaire. Le parquet et la défense entendent présenter à nouveau leurs arguments dans un cadre susceptible de réexaminer les éléments du dossier. À ce stade, aucune date n’a été retenue pour l’audience en appel.