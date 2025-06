Alcool pour les touristes : ce pays arabe dément une rumeur

Riyad (Arabie Saoudite - DR)

Dans la majorité des pays arabes, la consommation d’alcool est bien plus qu’un simple sujet de législation : elle touche à l’identité religieuse, aux mœurs sociales et à la perception de l’ordre public. Dans ces sociétés majoritairement musulmanes, l’interdiction de l’alcool découle directement de la loi islamique, et toute dérogation est souvent considérée comme une concession symboliquement lourde. Là où certains États du Golfe comme les Émirats arabes unis ont desserré l’étau pour répondre à une clientèle internationale, d’autres, comme l’Arabie saoudite, ont toujours campé sur une position stricte. La moindre rumeur de libéralisation provoque aussitôt une onde de choc. C’est précisément ce qui vient de se produire.

Une rumeur virale, un démenti immédiat

Ces derniers jours, une vague d’inquiétude a déferlé sur les réseaux sociaux après que plusieurs médias ont affirmé que l’Arabie saoudite envisageait d’autoriser la vente d’alcool dans les hôtels de luxe et dans plusieurs zones touristiques à partir de 2026. L’objectif supposé : attirer une clientèle étrangère dans la perspective de la Coupe du monde 2034, que le royaume accueillera. Cette information a aussitôt été relayée avec frénésie, générant une avalanche de réactions indignées. De nombreux internautes, parfois influents, se sont dit « choqués » ou « consternés« , questionnant la direction morale prise par le pays.

Un responsable a tenu à clarifier la situation ce lundi. S’adressant à l’agence Reuters, il a catégoriquement rejeté toute intention de lever l’interdiction, que ce soit en vue de l’année 2026 ou dans le contexte des préparatifs liés à la compétition internationale. Selon lui, aucun assouplissement de la législation en vigueur n’est envisagé, et le pays n’a pas l’intention de modifier ses fondements juridiques ou culturels en réponse aux attentes de visiteurs étrangers.

La Coupe du monde sans compromis ?

L’Arabie saoudite se trouve dans une position singulière : elle ambitionne de devenir un pôle majeur du tourisme et du sport mondial, tout en maintenant des règles internes en cohérence avec son interprétation stricte de l’islam. Cela pose une équation complexe. Peut-on accueillir une Coupe du monde de football – événement mondialement festif où la consommation d’alcool est monnaie courante – tout en conservant une interdiction totale dans l’espace public et privé ?

Le royaume semble vouloir suivre une voie à part, en pariant sur une autre forme de prestige : celle d’un événement « différent », encadré, sans concessions symboliques. Ce choix contraste avec celui du Qatar, qui avait fait quelques ajustements temporaires lors de la Coupe du monde 2022, sans pour autant basculer dans la permissivité. La stratégie saoudienne semble indiquer une volonté d’imposer ses propres règles du jeu au monde, quitte à surprendre ou à irriter.

Entre modernité et lignes rouges

Ce nouvel épisode souligne une tension croissante entre les ambitions de transformation du royaume – illustrées par le plan Vision 2030 – et la volonté des autorités de préserver certaines lignes rouges religieuses et culturelles. Les projets touristiques d’envergure, les zones économiques spéciales et les grands événements sportifs visent à attirer des millions de visiteurs internationaux. Mais pour Riyad, il s’agit moins de se modeler sur les attentes occidentales que de redéfinir les contours d’un tourisme « compatible » avec ses normes internes.

La rumeur autour de l’alcool n’était pas qu’un simple malentendu : elle a révélé les limites, les crispations et les débats internes autour de la place de la religion, de la tradition et de l’ouverture dans une société en pleine mutation. Si l’Arabie saoudite entend bien se projeter sur la scène mondiale, elle semble déterminée à le faire sans renier ses interdits. Dans ce bras de fer entre mondialisation et souveraineté culturelle, chaque rumeur devient une bataille d’interprétation.