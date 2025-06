Alzheimer : une petite révolution annoncée

Photo d'illustration - Unsplash

La maladie d’Alzheimer est un véritable défi. En l’absence de traitement curatif définitif, les projections épidémiologiques sont préoccupantes. On estime que 82 millions de personnes pourraient être atteintes de démence d’ici 2030, et 152 millions d’ici 2050.

Actuellement, près de 10 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, entraînant plus de 1,5 million de décès liés aux différentes formes de démence. Cette situation est notamment due à des difficultés de diagnostics. Jusqu’à aujourd’hui, les patients devaient subir une ponction lombaire invasive ou des scanners cérébraux coûteux, généralement réservés aux stades avancés de la maladie.

Une détection précoce des marqueurs biologiques

Mais les choses évoluent. La FDA américaine (agence américaine de la santé) vient d’approuver un test sanguin révolutionnaire. Celui-ci est capable de détecter les marqueurs pathologiques chez les personnes âgées de 55 ans et plus. Ce nouveau test permet de détecter spécifiquement les plaques amyloïdes, des protéines qui s’accumulent anormalement dans le cerveau et sont considérées comme les premiers indicateurs biologiques de la maladie.

Une détection prématurée, qui peut tout changer

Les recherches montrent que ces lésions peuvent apparaître 15 à 20 ans avant les premiers symptômes cliniques, tels que les pertes de mémoire. Cette détection précoce permettrait d’intervenir thérapeutiquement bien avant l’altération des fonctions cognitives. L’enjeu thérapeutique associé à ce dépistage est tout simplement considérable. En effet, deux médicaments américains ralentissent déjà la progression d’Alzheimer, avec une efficacité potentiellement accrue lors d’une administration précoce.

Des perspectives d’avenir prometteuses

Jusqu’à présent, les essais cliniques peinaient à recruter des participants aux stades précoces. Forcément, cela a eu pour répercussions de retarder le développement de nouveaux traitements à cause, donc, d’un manque clair et net de données quantifiables sur lesquelles se baser.

Grâce à ce test, les chercheurs espèrent identifier de nouveaux profils et les accompagner dans le développement de solutions médicales saines et pérennes. Une première salve de test est en cours et les premiers résultats sont attendus pour 2026.