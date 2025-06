Automobile au Maghreb : la nouvelle stratégie pour dynamiser les exportations

Photo DR

Le Maroc n’est pas seulement une terre de tourisme et de phosphates. Depuis une quinzaine d’années, il est devenu un acteur central de l’industrie automobile africaine. Avec des plateformes industrielles modernes comme celles de Tanger Med ou Kénitra, le pays assemble des véhicules à une cadence soutenue pour les grands constructeurs mondiaux. Renault, Peugeot ou encore Stellantis y trouvent une main-d’œuvre qualifiée, des infrastructures logistiques solides et un cadre fiscal compétitif. Résultat : le Maroc exporte aujourd’hui la majorité de sa production automobile vers l’Union européenne. Cette réussite, souvent citée en exemple sur le continent, a toutefois révélé ses fragilités. Une dépendance excessive à la demande européenne expose le secteur aux chocs économiques exogènes. C’est précisément pour contrer cette vulnérabilité que les autorités marocaines revoient désormais leur stratégie commerciale à l’échelle régionale et mondiale.

L’Afrique et le Golfe : deux routes commerciales à ouvrir

La réorientation stratégique engagée par le Maroc, considérée comme cruciale par le cabinet d’analyse BMI, vise moins à se détourner de l’Europe qu’à diversifier ses échanges commerciaux. En s’appuyant sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), le royaume explore de nouveaux débouchés dans les pays d’Afrique subsaharienne. L’idée : réduire les barrières douanières, faciliter la logistique interrégionale et encourager une intégration plus forte avec les économies du continent. Cette ambition s’appuie aussi sur une tendance structurelle : la croissance démographique africaine tire la demande en véhicules, aussi bien utilitaires que particuliers. Le Maroc entend se positionner en fournisseur privilégié de cette demande émergente, tout en promouvant un « made in Africa » industriel.

Publicité

En parallèle, Rabat renforce ses relations économiques avec plusieurs pays du Moyen-Orient, notamment dans le Golfe. Ces marchés, solvables et en pleine mutation énergétique, constituent des relais de croissance pour les exportations marocaines. Le Royaume-Uni s’ajoute à cette liste de partenaires ciblés, profitant de sa sortie de l’Union européenne pour redéfinir ses accords commerciaux. Cette diversification géographique, répond à un impératif de résilience : éviter qu’un ralentissement dans une seule région ne grippe toute la chaîne.

Une stratégie tournée vers l’agilité économique

Cette nouvelle approche n’est pas uniquement géographique. Elle est aussi qualitative. Diversifier les marchés nécessite d’adapter les types de véhicules produits, les normes techniques et les modes de distribution. Cela suppose une logistique agile, des partenariats renforcés avec les banques d’investissement et une capacité d’anticipation sur les tendances de consommation. Si le Maroc réussit ce pari, il pourrait transformer une dépendance risquée en opportunité stratégique.

À travers cette reconfiguration de ses routes commerciales, le Maroc donne une leçon d’agilité économique. Il ne s’agit pas seulement d’exporter davantage, mais d’exporter mieux et vers des marchés plus diversifiés. Ce changement de cap reflète une maturité industrielle croissante, où l’ambition ne se limite plus à produire pour l’Europe, mais à s’imposer comme un centre névralgique de production et d’exportation pour plusieurs continents.