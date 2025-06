Automobile au Maghreb : un centre technologique annoncé

Photo de CHUTTERSNAP sur Unsplash

Le secteur automobile marocain poursuit son expansion. Déjà reconnu comme un pôle industriel stratégique en Afrique, le Royaume attire de nouveaux investissements porteurs. Dernière initiative en date : l’ouverture prochaine d’un centre technologique par le constructeur français Renault à Tétouan Shore.

Ce projet, porté par Renault Technologie Maroc, s’inscrit dans une dynamique de long terme visant à consolider la présence du groupe dans le pays. L’objectif est double : appuyer les activités industrielles locales du constructeur et se positionner sur des segments innovants liés à la recherche, au développement et aux nouvelles technologies.

Le futur centre devrait jouer un rôle structurant pour l’écosystème automobile national. Il aura pour vocation d’accueillir ingénieurs, spécialistes du numérique et experts en innovation, dans l’idée de créer un pôle de compétences capable d’accompagner les évolutions du secteur. Il sera également chargé de suivre le développement de modèles de véhicules destinés aux marchés africains et internationaux.

Implanté dans la zone d’activités de Tétouan Shore, ce centre technologique représente un investissement estimé à un milliard de dirhams. À terme, il pourrait générer environ 10 000 emplois, renforçant ainsi l’impact économique local et régional.

Avec ce nouveau site, Renault confirme la centralité du Maroc dans sa stratégie industrielle. Déjà actif à Tanger et Casablanca, le groupe poursuit son déploiement dans un pays devenu, en quelques années, un maillon essentiel de ses opérations à l’échelle mondiale.

Cette annonce vient conforter les ambitions marocaines dans le domaine industriel et illustre la confiance renouvelée des grands groupes internationaux. Rabat mise sur la montée en gamme de ses infrastructures et de son capital humain pour attirer des investissements durables et tournés vers l’avenir.