Frontière avec le Maroc : Melilla dément la rumeur d’une fermeture liée au hantavirus

La délégation du gouvernement espagnol à Melilla a démenti une rumeur faisant état de la fermeture du poste-frontière de Beni-Enzar avec le Maroc en raison d’un supposé cas de hantavirus. Les autorités ont assuré ces derniers jours qu’aucune mesure de ce type n’avait été décidée et ont dénoncé la diffusion de fausses informations relayées sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, l’administration espagnole a indiqué que plusieurs publications reprenant les codes visuels de médias locaux affirmaient à tort qu’une fermeture imminente du principal point de passage entre Melilla et la ville marocaine de Beni Ensar était envisagée pour des raisons sanitaires. La délégation a qualifié ces messages de « canular » et a invité la population à se référer exclusivement aux canaux officiels.

Aucun ordre de fermeture au poste de Beni-Enzar

Selon les précisions rapportées par le média espagnol El Faro de Melilla, aucun ordre administratif n’a été donné pour suspendre les passages à la frontière. Les services de l’État ont insisté sur le fait que le poste-frontière continue de fonctionner normalement.

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Les autorités ont également alerté sur la méthode employée pour diffuser ces messages, certains contenus imitant la présentation de journaux ou de sites d’information afin de renforcer leur crédibilité. Cette pratique peut provoquer une confusion rapide dans une ville où les échanges quotidiens avec le Maroc concernent aussi bien les travailleurs que les commerçants et les voyageurs.

Une frontière particulièrement sensible

Le poste de Beni-Enzar constitue l’un des principaux points de passage entre le Maroc et l’enclave espagnole de Melilla. Toute annonce de fermeture suscite donc une attention immédiate de part et d’autre de la frontière.

Les enclaves de Melilla et de Ceuta ont également été au centre de plusieurs tensions entre les deux pays, notamment lors de la crise migratoire de 2021 et après les désaccords provoqués par l’accueil en Espagne de Brahim Ghali, chef du Front Polisario.

Appel à vérifier les informations officielles

Face à la propagation de cette rumeur, la délégation du gouvernement a demandé aux habitants de ne pas relayer de contenus non vérifiés. À ce stade, aucune autorité espagnole n’a annoncé de restriction sanitaire ou administrative susceptible d’affecter le fonctionnement de la frontière entre Melilla et le Maroc.