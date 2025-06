Automobile au Maghreb : un groupe chinois s’installe avec une offre

Photo DR

Le secteur automobile marocain continue d’attirer des marques étrangères en quête de nouveaux relais de croissance. Dernière illustration en date : l’arrivée de Soueast Motor, constructeur chinois qui fait son entrée officielle sur le marché marocain. L’annonce a été faite ce mardi 24 juin à Casablanca, lors d’une cérémonie marquant la signature d’un partenariat exclusif entre Soueast Motor et M-AUTOMOTIV, distributeur automobile actif au Maroc.

Cet accord prévoit l’introduction d’une gamme de véhicules, avec un accent particulier sur les SUV, répondant à une demande croissante des consommateurs locaux pour des modèles spacieux, modernes et bien équipés. Pour M-AUTOMOTIV, il s’agit d’élargir son portefeuille tout en se positionnant sur un segment porteur, en s’appuyant sur un partenaire industriel ambitieux.

Publicité

Soueast Motor, déjà implanté dans plusieurs pays asiatiques et africains, entend capitaliser sur la dynamique du marché marocain, considéré comme une plateforme stratégique pour la région. La marque mise sur des véhicules dotés de technologies avancées, avec des prix compétitifs, pour séduire une clientèle de plus en plus exigeante.

Cette implantation confirme l’attractivité du Maroc dans le secteur automobile, grâce à un environnement d’affaires favorable, une main-d’œuvre qualifiée et des infrastructures logistiques bien développées. Le Royaume, qui accueille déjà des usines de grands groupes comme Renault et Stellantis, s’affirme désormais aussi comme un marché de consommation intéressant pour les constructeurs étrangers.

En attirant un acteur comme Soueast Motor, le Maroc confirme sa place dans le paysage automobile régional, à la fois comme pôle industriel et comme carrefour de distribution. Les mois à venir diront si cette nouvelle alliance trouvera un écho favorable auprès du public marocain.