Automobiles au Maghreb : du changement annoncé pour les entreprises de ce pays

Les entreprises ont généralement pour habitude de renouveler leurs parcs automobiles en privilégiant l’achat de véhicules neufs ou la location longue durée, avec un cycle de remplacement établi selon des critères économiques et techniques, souvent tous les quatre à cinq ans. Cette approche vise à maintenir une image moderne et fiable tout en maîtrisant les coûts de maintenance. Cependant, des contraintes économiques et des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, montre ses limites. Au Maroc, les sociétés adoptent désormais des méthodes plus flexibles, remettant en question le schéma classique de gestion des véhicules professionnels.

Le poids croissant des véhicules d’occasion

L’acquisition de voitures d’occasion, jusqu’ici perçue comme une alternative secondaire, s’impose désormais comme une tendance majeure. Selon le baromètre 2024 d’Arval Mobility Observatory, près de 73 % des entreprises marocaines utilisent déjà des véhicules de seconde main, et ce taux devrait atteindre plus de 90 % dans les prochaines années. Ce phénomène s’explique par la volonté de disposer rapidement d’un parc fonctionnel sans subir les délais souvent longs pour les commandes de véhicules neufs.

Cette orientation traduit un changement de priorité : les entreprises cherchent à optimiser leur mobilité avec des solutions plus accessibles et réactives, répondant à des besoins parfois temporaires ou fluctuants. De plus, le marché local du véhicule d’occasion se professionnalise, proposant des services adaptés aux exigences des flottes d’entreprise, comme des garanties et un suivi technique renforcé. Ainsi, le recours à l’occasion devient un levier pour gérer efficacement la croissance des besoins en mobilité.

Une croissance soutenue du parc automobile

L’optimisation via les véhicules d’occasion ne freine en rien la volonté d’expansion des entreprises marocaines. Le baromètre souligne que 57 % d’entre elles projettent d’augmenter leur flotte de véhicules particuliers d’ici 2028, un chiffre nettement supérieur à la moyenne mondiale de 29 %. Par ailleurs, 45 % prévoient également d’accroître leur nombre de véhicules utilitaires.

Cette progression reflète une anticipation active des besoins liés à l’essor économique et commercial, poussant les entreprises à renforcer leur capacité de transport et de service. Ce double mouvement — croissance des flottes et recours massif à l’occasion — devrait stimuler l’émergence de services complémentaires, tels que la maintenance spécialisée, la gestion numérique des véhicules et des solutions d’assurance adaptées. Le Maroc pourrait donc jouer un rôle moteur en Afrique du Nord pour définir de nouvelles normes dans la gestion de la mobilité professionnelle.

En alliant pragmatisme et ambition, les entreprises marocaines adoptent une nouvelle vision de leur parc automobile. Le succès croissant des véhicules d’occasion, associé à un élargissement significatif des flottes, témoigne d’une adaptation profonde aux réalités économiques et logistiques locales. Ce modèle pourrait servir d’exemple à d’autres marchés régionaux où la mobilité d’entreprise doit s’ajuster rapidement à des conditions changeantes.