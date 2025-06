Aviation au Maghreb : l’impact de la guerre Iran – Israël sur cette compagnie

Photo Pixabay

Les compagnies aériennes maghrébines entretiennent depuis longtemps des liens étroits avec les pays du Golfe, véritables plaques tournantes du trafic aérien régional et international. Ces connexions, nées à la fois de la proximité géographique et d’échanges économiques et culturels soutenus, rendent le secteur aérien maghrébin particulièrement sensible aux tensions qui agitent cette zone. Lorsque le conflit entre l’Iran et Israël a éclaté, les répercussions se sont naturellement fait ressentir, notamment pour Air Algérie, dont plusieurs routes survolent ou desservent la région du Moyen-Orient.

Des perturbations ciblées mais limitées dans les opérations

Lors de la conférence internationale sur l’environnement, les responsables d’Air Algérie ont précisé que, malgré la guerre, la compagnie a réussi à limiter l’impact sur la majorité de ses vols. Si certaines lignes proches du conflit ont dû être suspendues, les destinations clés telles que Dubaï ou Liban, ont continué à être desservies normalement.

Ce choix traduit une volonté de minimiser les interruptions tout en assurant la sécurité des passagers. La compagnie a ainsi évité une modification généralisée de ses horaires, ce qui aurait pu entraîner des conséquences économiques et logistiques majeures.

Gestion proactive des imprévus et soutien aux voyageurs

Air Algérie a rapidement mis en place un dispositif pour atténuer les perturbations. Le directeur Hamza Benhamouda a affirmé que, les passagers bloqués en Jordanie ont bénéficié de mesures spécifiques pour faciliter leurs déplacements. Cette réactivité démontre une capacité à faire face aux imprévus sans désorganiser l’ensemble du réseau. En limitant les annulations à des itinéraires très exposés, la compagnie a réussi à préserver un équilibre entre prudence et continuité.

Conséquences plus larges pour le transport aérien maghrébin

L’impact de la guerre sur cette compagnie montre la fragilité du transport aérien dans une région où les enjeux géopolitiques sont intenses. La dépendance aux connexions avec les pays du Golfe signifie que toute crise peut affecter les échanges et la mobilité entre le Maghreb et le Moyen-Orient.

Cependant, la manière dont Air Algérie a maintenu ses opérations souligne que les compagnies maghrébines peuvent s’adapter rapidement et limiter les effets négatifs. Cela reste essentiel pour préserver les flux commerciaux et humains, vitaux pour l’économie régionale.