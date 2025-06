Aviation au Maghreb : on en sait un peu plus sur la nouvelle compagnie

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

La scène aéronautique vit une transformation remarquable. Un peu partout, de jeunes opérateurs cherchent à grignoter des parts de marché en misant sur la proximité et l’efficacité, pendant que les compagnies historiques revoient leurs priorités pour rester compétitives. À l’image de ce mouvement global, plusieurs pays du Maghreb s’activent pour moderniser leur offre de transport aérien. Ce dynamisme se traduit notamment par la volonté de multiplier les liaisons nationales, avec pour objectif de relier les différentes régions de façon plus fluide et à des prix abordables. L’Algérie, vaste territoire au relief parfois contraignant, veut franchir un cap décisif dans cette direction.

Une compagnie pensée pour le territoire

Ce dimanche 15 juin, une réunion stratégique s’est tenue sous la houlette du ministre algérien des Transports, M. Saïd Sayoud. L’objet des discussions : accélérer la mise en place d’un nouvel acteur dans le domaine du transport aérien intérieur. Cette entreprise, entièrement dédiée aux dessertes nationales, ambitionne d’apporter des solutions concrètes aux contraintes de mobilité, en réduisant les écarts d’accessibilité entre les régions. L’objectif est clair : faire du ciel algérien un espace aussi courant qu’un réseau de bus, mais en version aérienne.

La rencontre a réuni plusieurs décideurs de haut niveau : le dirigeant principal d’Air Algérie, des responsables en charge de la navigation aérienne et de la régulation. Tous se sont accordés sur la nécessité de faire avancer rapidement ce projet, en mettant à disposition les moyens humains, techniques et financiers indispensables. L’un des points d’attention évoqués concerne le respect du calendrier opérationnel, pour que les premiers vols puissent être programmés dans un délai raisonnable.

Air Algérie : un partenaire vigilant

L’arrivée de cette nouvelle structure ne se fait pas dans un vide. Air Algérie, acteur de référence, joue un rôle d’accompagnateur dans cette phase de lancement. Son dirigeant a d’ailleurs souligné l’importance de coordonner les efforts pour éviter les chevauchements ou les inefficacités. Une feuille de route a été préparée afin d’assurer une transition harmonieuse, avec un souci constant de qualité de service. Cela pourrait passer, entre autres, par le partage de certaines ressources logistiques ou opérationnelles.

À travers cette initiative, l’Algérie entend mieux valoriser son espace national, dont certaines zones restent encore peu desservies. Le développement de liaisons aériennes régionales peut agir comme un accélérateur pour d’autres secteurs : tourisme, commerce, santé, éducation. L’objectif n’est pas uniquement de faire voler des avions, mais d’améliorer concrètement la vie des populations en facilitant leurs déplacements.

Une ambition aux multiples retombées

Cette nouvelle compagnie pourrait jouer un rôle structurant dans la réorganisation du transport intérieur. Là où les routes sont longues ou peu praticables, elle offrirait une alternative rapide et pratique. Mais son impact irait au-delà du simple confort : en réduisant les distances, elle contribuerait à mieux intégrer le territoire, à rééquilibrer les opportunités économiques et à renforcer la cohésion entre les régions.

Avec ce projet, l’Algérie se positionne dans une tendance mondiale où les solutions de mobilité doivent être à la fois adaptées aux réalités locales et capables de répondre à des attentes croissantes en matière de connectivité. La réussite de cette initiative dépendra toutefois de la rigueur dans l’exécution, de la stabilité des investissements et de la capacité à faire émerger un modèle durable, centré sur l’usager.