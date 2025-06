Aviation au Maghreb : un mariage d’intérêts dans les coulisses

À l’approche de l’été et face à une demande accrue, Air Algérie a établi un partenariat stratégique avec la compagnie espagnole Plus Ultra Líneas Aéreas. Cette collaboration survient alors que la compagnie aérienne algérienne attend la livraison de nouveaux avions commandés auprès d’Airbus et de Boeing.

Grâce à cette coopération temporaire, Air Algérie peut maintenir la continuité de ses services vers des destinations clés, notamment avec un Airbus A330-200 espagnol maintenant en service sur la route Alger-Montréal. Cet arrangement offre une solution efficace pendant la période de modernisation de sa flotte.

Un accord ACMI d’une durée d’un an pour répondre aux besoins urgents

L’accord, signé pour une durée de douze mois, repose sur le modèle ACMI, permettant à Air Algérie de disposer d’appareils avec équipage, maintenance et assurance inclus. Cette formule évite à la compagnie nationale de gérer directement les aspects techniques et logistiques, tout en assurant un niveau de service élevé. Ce partenariat offre une grande flexibilité, avec la possibilité d’étendre la collaboration à d’autres routes moyen et long-courriers selon les besoins. Cette adaptabilité permet de répondre efficacement aux variations saisonnières et aux éventuels retards de livraison des nouveaux avions.

Des avantages réciproques pour les deux compagnies

Cette collaboration est également bénéfique pour Plus Ultra, qui diversifie ses activités en tant que fournisseur de services aériens. Le dirigeant espagnol voit dans ce partenariat une opportunité de renforcer la position de sa compagnie sur le marché des solutions ACMI tout en consolidant sa présence sur les vols long-courriers.

Air Algérie démontre ainsi sa capacité à s’adapter face aux contraintes temporaires, maintenant ses standards de qualité malgré les défis liés au renouvellement de sa flotte. Cette approche pragmatique lui permet de préparer sereinement l’intégration de ses futurs appareils tout en assurant la satisfaction de sa clientèle.