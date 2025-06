Aviation au Maghreb : une importante annonce a été faite

Photo Unsplash

Alors que le ciel africain connaît une transformation notable avec la multiplication des lignes régionales, l’essor de compagnies nationales ambitieuses et l’émergence de nouveaux hubs aériens, l’Algérie veut rattraper son retard dans la connectivité intérieure. Des pays comme le Maroc et l’Éthiopie investissent depuis des années dans l’aviation pour désenclaver leur territoire et renforcer leur influence. Face à cette dynamique continentale, Alger entend mieux relier ses vastes étendues, en particulier les zones reculées du Sud, où les infrastructures terrestres restent limitées. Une annonce majeure vient renforcer cette dynamique visant à reconnecter les régions les plus isolées du pays.

Une nouvelle compagnie sur le point de décoller

Ce 19 juin, le ministre algérien des Transports, Saïd Sayoud, a dévoilé l’imminente mise en service d’une nouvelle compagnie aérienne nationale, dédiée exclusivement aux vols domestiques. Selon ses déclarations devant l’Assemblée populaire nationale (APN), les préparatifs sont en phase finale et les premiers vols devraient démarrer dans les semaines à venir. Cette compagnie, née d’une directive présidentielle, a pour mission principale de désenclaver les zones du Grand Sud souvent oubliées des réseaux de transport classiques.

Plutôt qu’un simple prolongement des structures existantes, il s’agit d’un projet taillé sur mesure pour répondre aux spécificités géographiques et humaines de ces territoires éloignés, où parcourir plusieurs centaines de kilomètres peut relever du parcours d’obstacles. L’idée est de raccourcir les distances, de faciliter les échanges humains, mais aussi de garantir un meilleur accès aux services essentiels, comme la santé.

Connecter les marges au cœur du pays

Le défi logistique est de taille. Les régions ciblées disposent souvent d’aéroports peu fréquentés et souffrent d’un déficit d’offre aérienne. Le ministre a insisté sur l’importance de mettre en place des liaisons régulières non seulement vers la capitale, mais aussi entre les localités méridionales elles-mêmes. Cette interconnexion vise à briser l’isolement qui freine depuis trop longtemps le développement local.

Au-delà des dessertes classiques, des lignes spécifiques sont en réflexion pour accompagner les déplacements sanitaires. Le transport aérien deviendrait ainsi un relais vital, notamment pour les habitants des zones sans hôpitaux spécialisés, en facilitant l’acheminement rapide des patients vers les centres hospitaliers du Nord. À terme, cette nouvelle approche pourrait modifier en profondeur la géographie des soins en Algérie.

Une ambition nationale dans un ciel en recomposition

Tandis que les questions de souveraineté aérienne gagnent en importance, Alger affirme désormais ses ambitions. Plusieurs pays du Maghreb misent sur leurs compagnies nationales pour défendre leurs intérêts économiques et politiques. L’Algérie, avec son immensité territoriale et ses contrastes régionaux, a besoin d’un outil à la hauteur de ses ambitions.

En annonçant cette nouvelle compagnie, Alger affirme son intention de ne plus laisser les zones frontalières et désertiques à la marge des dynamiques nationales. C’est aussi une réponse pragmatique aux défis du moment : sécurité, développement local, mobilité équitable. À l’heure où l’aviation devient un levier d’unité nationale pour plusieurs États africains, l’Algérie semble enfin prête à utiliser ses ailes pour relier ses fragments les plus éloignés.