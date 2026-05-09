Gazoduc Nigeria-Maroc : Rabat et Abuja font le point sur l’avancement du projet

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est entretenu par téléphone vendredi 8 mai avec la ministre nigériane des Affaires étrangères, Bianca Odumegwu-Ojukwu. Selon un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères, les deux responsables ont notamment évoqué l’état d’avancement du Gazoduc Africain Atlantique Nigeria-Maroc, l’un des principaux projets stratégiques portés par le roi Mohammed VI et le président Bola Tinubu.

La diplomatie marocaine indique que les discussions ont également porté sur la coopération bilatérale en matière de sécurité alimentaire. Cet échange intervient quelques jours après une rencontre organisée à Washington entre Amina Benkhadra, directrice générale de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines, et Tommy Joyce, consacrée au même dossier.

Un projet lancé en 2016

Le gazoduc Nigeria-Maroc a été annoncé en décembre 2016 à l’issue d’une visite officielle de Mohammed VI au Nigeria et de ses échanges avec l’ancien président Muhammadu Buhari. Le projet prévoit d’acheminer le gaz nigérian le long de la façade atlantique de l’Afrique de l’Ouest jusqu’au Maroc, avec une connexion envisagée vers le marché européen.

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Piloté par l’ONHYM et la Nigerian National Petroleum Company Limited, ce chantier doit traverser plusieurs pays ouest-africains et alimenter des infrastructures énergétiques régionales.

Des consultations qui se poursuivent

La réunion tenue cette semaine à Washington montre que les échanges techniques se poursuivent parallèlement aux consultations diplomatiques. Les autorités marocaines et nigérianes continuent de coordonner ce projet énergétique, présenté par les deux pays comme un levier de coopération économique et de sécurisation de l’approvisionnement en gaz.

L’entretien téléphonique du 8 mai confirme que ce dossier reste suivi au plus haut niveau politique, alors que les travaux préparatoires et les discussions avec les partenaires internationaux se poursuivent.