Banques au Maghreb : Forbes encense deux établissements

Photo : DR

Le magazine Forbes est reconnu pour ses analyses précises et rigoureuses des performances économiques et financières des grandes entreprises à travers le monde. Chaque année, son classement Global 2000 met en lumière les acteurs les plus influents, en se basant sur des critères solides tels que le chiffre d’affaires, les bénéfices, les actifs et la capitalisation boursière. Ce palmarès sert de référence pour évaluer la santé et la puissance économique des entreprises sur la scène internationale. Cette année, deux établissements marocains ont réussi à s’illustrer parmi les 2000 plus grandes entreprises mondiales, une reconnaissance qui souligne la robustesse et l’évolution du secteur bancaire au Maghreb.

Puissance et diversification : les deux visages de la finance marocaine

Attijariwafa Bank se positionne en tête des institutions marocaines avec une impressionnante 979ᵉ place mondiale. Forte d’un chiffre d’affaires atteignant 4,84 milliards de dollars et d’un bénéfice de 956 millions, elle gère des actifs pour une valeur de 71,7 milliards de dollars et affiche une capitalisation boursière de 14,44 milliards. Sous la conduite de Mohamed El Kettani, la banque déploie ses services à l’international, tissant un réseau financier qui dépasse largement les frontières marocaines, et s’impose comme un moteur clé dans l’intégration économique régionale.

Publicité

Parallèlement, la Banque Centrale Populaire (BCP), dirigée par Naziha Belkeziz, occupe la 1 812ᵉ place mondiale, avec des performances qui traduisent un modèle financier solide et diversifié. Sa présence dans le classement est justifiée par un chiffre d’affaires de 3,3 milliards de dollars, des bénéfices de 416 millions, des actifs s’élevant à 53,5 milliards et une capitalisation boursière de près de 6 milliards. La BCP se distingue par sa capacité à conjuguer banque de détail, services spécialisés et activités immobilières, ce qui lui permet d’adresser une large palette de marchés et de besoins.

Un contraste marqué dans le paysage financier africain

Au regard de la composition globale du classement Forbes Global 2000, la domination sud-africaine est nette, avec 14 entreprises sur 17 représentant le continent africain. À côté de l’Égypte et du Maroc, le reste de l’Afrique peine encore à s’imposer dans cette arène internationale. Ce constat souligne la disparité économique entre les différentes régions africaines, où les marchés les plus matures et capitalisés restent concentrés.

Pourtant, la performance des deux banques marocaines interpelle par son exemplarité. Elles illustrent la capacité du Maroc à bâtir des institutions financières capables de rivaliser sur le plan mondial, en conjuguant innovation, rigueur financière et vision stratégique. Ce positionnement renforce l’image du pays comme un centre financier en pleine croissance, capable d’attirer des investissements et de soutenir des projets de grande envergure.

Des acteurs clés pour la dynamique économique maghrébine

Au-delà des chiffres, la présence d’Attijariwafa Bank et de la BCP dans le classement mondial révèle leur rôle central dans la transformation économique du Maghreb. Ces banques ne sont plus seulement des institutions locales ; elles agissent comme des plateformes d’intermédiation financière qui facilitent la circulation des capitaux entre l’Afrique, l’Europe et au-delà. Leur diversification – couvrant la banque commerciale, les services offshore, l’assurance ou l’immobilier – leur permet d’adapter leur offre aux besoins complexes des économies modernes. Ainsi, elles participent activement au financement des entreprises, à la gestion des risques et à l’émergence d’un tissu économique plus intégré. Cette dynamique est un signal fort envoyé aux investisseurs internationaux, qui peuvent désormais considérer le Maroc comme un acteur fiable et performant dans le secteur bancaire.

Publicité

En somme, le classement de Forbes révèle plus qu’une simple performance économique : il met en lumière une montée en puissance tangible de la finance marocaine dans un environnement mondial compétitif. Ces deux établissements incarnent à la fois la stabilité et l’ambition du Maghreb, prêts à relever les défis futurs tout en capitalisant sur leurs acquis solides. Leurs résultats promettent d’influencer durablement les équilibres économiques régionaux et d’ouvrir la voie à une nouvelle génération d’acteurs financiers dans la région.