Bénin : Des éléphants en divagation sèment la terreur à Djougou

Trois éléphants ont été signalés à Déna, dans la commune de Djougou. Leur présence a provoqué la panique parmi les habitants. Aucun blessé n’a été enregistré, mais plusieurs champs ont été endommagés. Selon les premiers témoignages rapportés dans un élément de la chaine de télévision privée Canal3 Bénin, les animaux seraient issus d’un parc naturel situé dans une zone voisine. Ils ont traversé des exploitations agricoles et détruit diverses cultures.

Un habitant rapporte que des cris ont été entendus, et que les résidents se sont réfugiés dans leurs habitations pendant que les éléphants circulaient dans les champs. Les cultures touchées comprennent notamment le maïs, le manioc, et d’autres vivriers. Des plantations de cocotiers ont également été détruites. Le propriétaire des lieux a exprimé son inquiétude devant l’absence de mesures concrètes. Depuis les premières intrusions, plusieurs démarches ont été entreprises. Des représentants des conseils d’arrondissement, de la mairie et des services forestiers ont été contactés.

Toutefois, les populations affirment n’avoir constaté aucun résultat jusqu’à présent. Les producteurs demandent à l’État d’intervenir pour contenir les animaux et recenser les pertes subies. Ils appellent également à la mise en place d’un dispositif d’indemnisation en faveur des personnes dont les cultures ont été détruites. Les habitants redoutent une nouvelle incursion dans les zones d’habitation.