Bénin : La police arrête une trentaine de personnes à Godomey

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Les forces de la Police Républicaine ont mené, du 9 au 15 juin 2025, une opération de sécurisation dans l’arrondissement de Godomey, commune d’Abomey-Calavi. Selon des informations rapportées par Peace FM, cette action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’insécurité. Les interventions ont permis la saisie d’un lot de comprimés psychotropes, d’un groupe électrogène, de trois téléviseurs à écran plat identifiés comme objets volés, ainsi que d’une moto soupçonnée d’avoir été utilisée lors d’un braquage.

Par ailleurs, quinze motos ont été mises en fourrière. Trois d’entre elles ont été déclarées volées, six sont d’origine non établie et les six restantes ne disposaient d’aucune pièce justificative au moment du contrôle. Plus d’une trentaine de personnes ont été interpellées, dont des individus impliqués dans des cas de braquage et de vol de motocyclettes. Les personnes mises en cause seront présentées aux autorités judiciaires compétentes pour la suite de la procédure. Les opérations se poursuivent, selon la police, afin de renforcer la sécurité dans cette zone périphérique de Cotonou.