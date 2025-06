Bénin : Le commissariat de Godomey opère de nouvelles arrestations pour vol de motos

Photo Présidence du Bénin

Trois individus suspectés de vol de motocyclettes ont été arrêtés dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 juin 2025 par le commissariat de Godomey. Cette opération a permis de mettre la main sur plusieurs motos dont l’origine reste suspecte. Tout a commencé lors d’un contrôle de routine effectué par une équipe de patrouille. Un motocycliste, pris de panique à la vue des agents, a tenté de fuir. Poursuivi jusqu’au quartier Womey, il a été interpellé au guidon d’une moto de marque Haojue.

Ses explications peu convaincantes sur la provenance du véhicule ont poussé les agents à approfondir les vérifications. L’intéressé a finalement reconnu faire partie d’un réseau spécialisé dans le vol de motos et les cambriolages. Dans le prolongement de cette arrestation, deux autres membres présumés du groupe ont été appréhendés au cours de la même nuit. Deux motocyclettes supplémentaires ont été retrouvées à leur domicile.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue dans l’attente de leur présentation au parquet. Une victime a d’ores et déjà identifié l’une des motos saisies comme lui appartenant. L’enquête se poursuit afin de retrouver d’éventuels complices et d’élucider l’étendue des activités du réseau. Rappelons qu’avant cette opération, une trentaine de personnes ont été mises aux arrêts dans le même arrondissement de Godomey. Selon des informations rapportées par Peace FM, cette action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’insécurité.

Les interventions ont permis la saisie d’un lot de comprimés psychotropes, d’un groupe électrogène, de trois téléviseurs à écran plat identifiés comme objets volés, ainsi que d’une moto soupçonnée d’avoir été utilisée lors d’un braquage. Par ailleurs, quinze motos ont été mises en fourrière. Trois d’entre elles ont été déclarées volées, six sont d’origine non établie et les six restantes ne disposaient d’aucune pièce justificative au moment du contrôle. Plus d’une trentaine de personnes ont été interpellées, dont des individus impliqués dans des cas de braquage et de vol de motocyclettes.