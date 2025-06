Bénin : Les jeunes de Matéri se noient dans l’alcool selon le Maire

Photo DR

Dans le département de l’Atacora, la commune de Matéri fait face à un problème social majeur : l’alcoolisme progresse rapidement chez les jeunes. Cette situation inquiète fortement les autorités locales, qui craignent pour l’avenir de la jeunesse et, par extension, pour le développement de la commune.

Robert Kassa Wimbo, maire de Matéri, a pris la parole récemment sur Canal 3 Bénin pour exprimer son inquiétude. Selon lui, la commune, qui compte environ 200 000 habitants, compte près de 1 000 points de vente d’alcool. Cette densité, soit en moyenne dix débits par village ou localité, facilite l’accès des jeunes aux boissons alcoolisées et contribue à l’augmentation de leur consommation.

Le maire a insisté sur les conséquences lourdes de ce phénomène. Il évoque notamment une chute de la productivité, des violences fréquentes, des accidents et une dégradation de la santé mentale et physique des jeunes concernés. Ces effets, selon lui, affectent directement le tissu social et économique local, mettant en péril le développement de Matéri, qui repose largement sur sa jeunesse active.

Face à cette crise, Robert Kassa Wimbo appelle à une réponse coordonnée. Il recommande des campagnes de sensibilisation adaptées, la mise en place de programmes de sevrage et un meilleur contrôle des débits de boissons. Il souligne aussi le rôle crucial des familles, des chefs communautaires et des acteurs éducatifs dans la lutte contre ce fléau.

Le maire insiste sur le fait que le temps des constats est dépassé. Il invite toutes les parties prenantes à se mobiliser pour protéger la jeunesse et préserver l’avenir de Matéri. Pour lui, la survie sociale et économique de la commune dépend désormais de la capacité collective à agir efficacement contre ce phénomène.