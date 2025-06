Bénin : Les membres de la 4ème mandature du Parlement des Jeunes sont connus

Président Vlavonou. Photo : Assemblée Nationale / Benoit KOFFI

L’assemblée nationale du Bénin a dévoilé les résultats du test de sélection des membres de la quatrième mandature du Parlement des Jeunes du Bénin (PJB), marquant ainsi la fin d’un processus transparent et inclusif, mené en collaboration avec l’Office du Baccalauréat.

Par une décision signée par le président de l’assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, 85 jeunes Béninois ont été officiellement désignés pour représenter la jeunesse du pays au sein de cette instance consultative. Ces jeunes parlementaires, originaires de tous les départements, ont brillamment franchi les étapes de sélection, démontrant leur engagement citoyen et leur désir de participer activement à la vie démocratique du Bénin.

La cérémonie d’installation officielle des nouveaux membres est prévue du 27 au 29 juin 2025 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. L’accueil des jeunes parlementaires se fera le vendredi 27 juin à 16h. Durant ces trois jours, ils participeront à des activités d’orientation, de formation et de prise de fonction, conçues pour renforcer leur leadership et leur compréhension des institutions béninoises.

Cette initiative s’inscrit dans la lignée des actions encouragées par l’assemblée parlementaire de la francophonie, qui promeut la création de parlements de jeunes dans l’espace francophone. L’objectif est de renforcer la culture démocratique, favoriser l’expression des idées des jeunes et former une nouvelle génération de leaders politiques conscients des enjeux nationaux et internationaux.

Pour accompagner cette mandature, un comité d’encadrement et de suivi a été mis en place, conformément à la décision n°2025-019. L’intégralité des dépenses liées au fonctionnement de ce comité sera prise en charge par le budget de l’Assemblée nationale.