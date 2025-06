Bénin : Les membres de la communauté Vodun en colère…

La communauté Vodun du Bénin a exprimé publiquement, ce dimanche 22 juin 2025 au Palais des congrès de Cotonou, son mécontentement face à certaines prises de position jugées irrespectueuses à l’encontre de sa tradition. Dans une déclaration rendue publique par Togbé Ntchoagbe Adjivon, secrétaire général du Conseil national du Vodun Thron Kpeto Deka, les responsables Vodun ont dénoncé une série d’attaques verbales provenant de certains membres de confessions religieuses importées.

Selon la déclaration, ces interventions, observées dans les médias et les lieux de culte, porteraient atteinte à la dignité de la religion Vodun. Parmi les faits cités figurent les propos d’un prêtre catholique sur le statut spirituel des jumeaux dans le Vodun, ceux d’un pasteur évoquant des pratiques de sacrifice humain, ainsi que les déclarations d’un individu musulman qui aurait affirmé que la pratique du Vodun conduisait en enfer.

Publicité

Un article paru dans l’hebdomadaire catholique La Croix du Bénin a également été mentionné, l’auteur y qualifiant les religions endogènes de cultes idolâtres. Les responsables Vodun ont rappelé certains faits historiques, notamment l’accueil réservé aux premiers missionnaires par les rois et les populations locales, mais aussi la stigmatisation qui s’en est suivie. Ils ont également salué les contributions de certains membres du clergé chrétien et figures religieuses locales ayant œuvré pour le dialogue interreligieux et la valorisation du patrimoine culturel.

Tout en réaffirmant leur attachement à la paix et à la cohésion sociale, les représentants de la communauté Vodun ont annoncé leur intention de dénoncer à l’avenir tout propos jugé offensant ou sacrilège. Ils évoquent la possibilité de publier des communiqués ou de recourir aux voies légales pour protéger leur tradition.