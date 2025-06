Bénin : Que prépare Houngbédji avec son « PRD » ?

Un nouvel épisode dans les relations tendues entre l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) s’est joué ces derniers jours. Le ministère de l’Intérieur a adressé une mise en garde formelle à Gratien Ahouanmenou, secrétaire général adjoint du PRD, l’accusant d’user illégalement du nom et des attributs d’un parti censé avoir disparu depuis sa fusion avec l’Union Progressiste. Une interprétation vivement contestée par l’ancien président de l’Assemblée nationale et leader du PRD, Me Adrien Houngbédji.

Dans une correspondance datée du 20 mai 2025 et reçue par son destinataire le 26 mai, le ministère de l’Intérieur rappelle à Gratien Ahouanmenou que le PRD a « cessé d’exister en tant que personne morale » depuis sa fusion avec l’Union Progressiste, matérialisée par un récépissé définitif délivré le 2 septembre 2022. Le communiqué signé par M. Ahouanmenou au nom du PRD, le 17 avril 2025, est ainsi jugé illégal, et l’intéressé sommé de cesser toute utilisation du nom et des signes distinctifs du PRD, sous peine de poursuites pénales en vertu de la charte des partis politiques.

Une rupture en cours de maturation ?

Cette position n’a pas tardé à faire réagir Me Adrien Houngbédji, président du PRD, qui a adressé une lettre de réponse au ministère. Dans ce courrier argumenté, il rejette catégoriquement l’idée que la fusion avec l’Union Progressiste ait entraîné la dissolution du PRD. Selon lui, ni les statuts du PRD ni ceux de l’UP ne permettent une telle interprétation sans la tenue d’un congrès extraordinaire statuant à la majorité des trois quarts des membres.

Il rappelle en outre que le ministère avait délivré un récépissé définitif au PRD le 26 août 2022, soit après la signature de l’accord de fusion. « Le PRD n’a jamais été dissous. Aucun congrès extraordinaire n’a été convoqué à cet effet. Aucun procès-verbal ni publication au Journal Officiel n’en atteste », écrit-il. Il conclut en se disant disposé à reconfigurer la relation avec l’UP-R, voire à révoquer l’accord de fusion signé en août 2022.

Dans une interview accordée à BIP Radio ce mercredi 4 juin 2025, Gratien Ahouanmenou a exprimé une gêne croissante au sein des militants du PRD. « Les militants du PRD ne se sentent plus à l’aise au sein de l’UP le Renouveau », a-t-il affirmé. Il y révèle également avoir adressé un courrier de clarification au ministère de l’Intérieur, contestant l’interprétation selon laquelle le PRD aurait juridiquement disparu.

Selon le SGA du PRD, les textes du parti prévoient que la fusion ne vaut pas dissolution. Il indique qu’une consultation de la base est en cours afin d’envisager une rupture formelle de cette union, jugée aujourd’hui inefficace. « La fusion avec l’UP n’a pas fonctionné », déplore-t-il.

Un malaise plus profond…

Ce nouvel épisode illustre un malaise latent au sein de l’UP-R, fruit de la fusion en 2022 entre l’Union Progressiste et le PRD. Officiellement réunis sous une même bannière, les deux partis semblent pourtant n’avoir jamais complètement intégré leurs structures et cultures politiques. À l’approche des prochaines échéances électorales, cette tension pourrait aboutir à une recomposition officielle du paysage partisan. Si le PRD opte pour une rupture avec l’UP-R, cela marquerait une forme de retour sur la scène politique pour ce parti historique, qui revendique encore une base électorale dans certaines régions.

Les multiples rencontres entre les responsables de l’Upr et Me Adrien Houngbédji ne semblent pas avoir porté de fruit. A quoi pourrait-on s’attendre dans cette affaire ? Bien malin qui pourrait répondre exactement à cette interrogation. On se rappelle juste que l’ancien président de l’Assemblée Nationale avait pris ses distances vis-à-vis des politiques du gouvernement. Il a enfourché le discours des opposants en réclamant la libération de détenus politiques, le retour des exilés politiques ainsi que la révision du Code électoral qu’il juste exclusif. Ceci ajouté à cela pourrait laisser penser à une probable séparation…