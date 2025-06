Bénin : un coiffeur condamné pour atteinte sexuelle sur mineures

Un homme de 42 ans, exerçant comme coiffeur, a été condamné à dix ans de prison, dont cinq ans ferme, par la cour d’appel de Parakou. Il était poursuivi pour atteinte sexuelle sur des filles mineures âgées de moins de 13 ans. L’affaire remonte à l’année 2022 dans le 3ᵉ arrondissement de la ville.

D’après les informations rapportées par l’Institut national de la femme, l’individu attirait dans son salon de coiffure des filles âgées de 10 à 13 ans. Il leur faisait visionner des contenus pornographiques, puis les incitait à reproduire les scènes observées. Suite à des dénonciations, il a été arrêté et présenté aux autorités policières. Une procédure judiciaire a été engagée.

Le tribunal de première instance l’a reconnu coupable et l’a condamné, le 8 novembre 2024, à une peine de dix ans de prison ferme. Il devait également verser deux millions de francs CFA d’amende, et deux millions à chacune des victimes en guise de dommages et intérêts. Le prévenu a interjeté appel. La cour a confirmé les faits et prononcé une peine de dix ans d’emprisonnement, dont cinq ans ferme, assortie des mêmes amendes et réparations.