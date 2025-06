Bénin : Un présumé hors-la-loi arrêté lors d’un braquage à Womey

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

À Womey dans l’arrondissement de Godomey, un malfrat a été interpellé le mercredi 11 juin 2025 par la police pour vol avec violence. Un voleur présumé a été appréhendé ce mercredi à Womey, un quartier de l’arrondissement de Godomey, après un vol avec violence perpétré contre un conducteur de taxi-moto.

Ils étaient deux à opérer. Grâce à l’intervention rapide de la police républicaine, l’un des deux malfaiteurs a été arrêté. Les faits se sont déroulés en pleine journée, alors qu’un conducteur de taxi-moto desservait un client dans le quartier. À l’arrêt devant la résidence supposée de ce dernier, le conducteur a été violemment attaqué à coups de machettes par deux individus circulant également à motocyclette. Les assaillants ont alors pris la fuite avec l’engin de leur victime, laissant cette dernière sérieusement blessée.

Informée dans la foulée, une patrouille du commissariat de Godomey, présente dans les environs, s’est immédiatement lancée à la poursuite des agresseurs. Des conducteurs de taxi-moto, témoins de la scène, ont prêté main-forte aux forces de l’ordre. Face à la pression, les braqueurs ont abandonné les deux motocyclettes, celle volée et la leur et ont tenté de s’échapper à pied. L’un d’eux a été intercepté à l’issue d’une course-poursuite engagée dans les rues de Womey. Les deux engins ont été récupérés et placés en consigne au commissariat de l’arrondissement de Godomey, où l’enquête se poursuit pour retrouver le second fuyard.