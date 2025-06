Bénin : Un profanateur de tombes arrêté avec quatre crânes humains à Godomey

Image pixabay

Le cimetière PK 14 de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi, a été le théâtre d’une scène macabre ce mercredi 11 juin 2025. Un individu a été interpellé en flagrant délit de profanation de tombes, en possession de quatre crânes humains et d’ossements, plongeant la communauté dans l’effroi.

L’homme, un mécanicien d’une cinquantaine d’années, a été surpris par la Police Républicaine alors qu’il s’adonnait à ses lugubres activités. L’alerte, donnée par une source anonyme, a permis son arrestation rapide. Selon les informations de la police, « quatre (04) crânes humains emballés dans des sachets plastiques » ont été découverts sur lui au moment de son interpellation.

Lors de son audition, le mis en cause a rapidement reconnu les faits. Il a admis avoir ouvert quatre tombes différentes au sein du cimetière PK 14, après avoir escaladé la clôture pour pénétrer les lieux. L’individu est actuellement en garde à vue au commissariat de Godomey. Une enquête judiciaire a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire et déterminer les motivations derrière ces actes de profanation.

Ce drame soulève de sérieuses questions et suscite l’indignation. La profanation de sépultures est un acte grave, non seulement sur le plan légal, mais aussi éthique et spirituel, touchant à la dignité des défunts et au respect des familles. L’individu sera présenté au procureur pour les suites judiciaires appropriées.