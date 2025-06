Bénin: Une église braquée à Gogounou en plein culte

Photo Unsplash

L’insécurité au Bénin semble franchir un nouveau seuil alarmant. Dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 juin 2025, une église du christianisme céleste a été la cible d’un braquage audacieux en pleine veillée de prière dans la commune de Gogounou, située dans le nord du pays. Cet acte violent, qui a frappé un lieu de culte et ses fidèles, témoigne d’une montée préoccupante de la criminalité.

Les faits se sont déroulés alors que pasteur et paroissiens étaient réunis pour une veillée. Des malfrats armés ont fait irruption dans l’église, semant la terreur et tenant tout le monde en respect sous la menace de leurs armes à feu. Leur objectif : dérober des biens. Au cours de cette agression, les assaillants ont emporté deux motos, plusieurs téléphones portables et d’autres objets de valeur. Aucune perte en vies humaines n’est à déplorer. Toutefois, une personne a été blessée par balle à la cuisse.

Cet événement n’est malheureusement pas un cas isolé. Il intervient après une série d’actes de braquage qui secouent diverses régions du Bénin ces derniers temps. Que ce soit sur les axes routiers, dans les domiciles ou désormais même dans les lieux de culte, la recrudescence des agressions armées soulève de vives inquiétudes au sein de la population.

La facilité avec laquelle ces malfrats opèrent, allant jusqu’à cibler des rassemblements religieux est préoccupante. Cette situation exige une réponse ferme et concertée des autorités pour rassurer les citoyens et garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur l’ensemble du territoire national.