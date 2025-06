Bénin : Vers une charte multipartite pour l’accès à internet et les droits numériques en période électorale

Photo de Benjamin Dada - Unsplash

À l’approche des élections générales de 2026, le Bénin s’engage dans une démarche proactive pour garantir l’accès à internet et la protection des droits numériques durant cette période cruciale. Un atelier stratégique, initié par l’Observatoire des Droits Numériques et des Élections en Afrique (DREAM) en partenariat avec Edubourses, et financé par Paradigm Initiative, s’est tenu à Cotonou le 4 juin 2025.

L’objectif principal de cette rencontre est d’encourager l’adoption d’engagements concrets pour la protection des droits numériques avant, pendant et après les élections. Cette initiative répond à un constat préoccupant dans plusieurs pays africains, où les coupures d’internet et les restrictions d’accès à l’information sont monnaie courante en période électorale, entravant la transparence et la liberté d’expression.

Des discussions approfondies sont menées autour de l’environnement numérique des élections, avec une attention particulière portée aux défis de la désinformation et de la manipulation en ligne. L’atelier vise à favoriser un dialogue multi-acteurs, réunissant experts, journalistes, acteurs électoraux, députés et représentants des institutions de la République. Cette approche inclusive est essentielle pour élaborer une charte multipartite qui tienne compte des diverses perspectives et intérêts.

La mise en place d’une telle charte constituerait un pas significatif pour le Bénin. Elle permettrait non seulement de prévenir les atteintes aux droits numériques, mais aussi de créer un cadre de confiance où l’information circule librement et où les citoyens peuvent s’exprimer pleinement, sans craindre de restrictions arbitraires. En se penchant sur ce chantier dès maintenant, le Bénin démontre sa volonté de garantir des élections 2026 plus ouvertes, plus justes et respectueuses des libertés fondamentales à l’ère numérique.