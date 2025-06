Beurre de cacahuète et prise de masse : un super-aliment sous-estimé ?

Longtemps relégué au rang de simple pâte à tartiner, le beurre de cacahuète connaît un regain d’intérêt dans les cercles sportifs. Riche en calories, en protéines végétales et en bons lipides, il séduit de plus en plus les adeptes de musculation cherchant à gagner en masse musculaire de façon naturelle. Mais cette popularité est-elle fondée ? Et quels sont les véritables apports de cet aliment dans un programme nutritionnel axé sur la performance ?

Une densité calorique adaptée aux objectifs de prise de masse

Le beurre de cacahuète s’impose comme une option pratique pour ceux qui ont du mal à atteindre leur quota calorique journalier. Une seule cuillère à soupe peut contenir jusqu’à 100 kcal, principalement issues de graisses insaturées, bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Combiné à une source de protéines comme les œufs ou les produits laitiers, il peut facilement enrichir un petit-déjeuner ou une collation post-entraînement.

Publicité

Sur le plan nutritionnel, il contient également des fibres, du magnésium, du potassium et de la vitamine E, autant de micronutriments qui participent au bon fonctionnement de l’organisme, notamment en période d’effort intense. Contrairement à certaines idées reçues, ces lipides ne freinent pas la progression musculaire, bien au contraire : ils soutiennent la production hormonale, essentielle à la croissance musculaire.

Une intégration simple dans les routines sportives

Facile à conserver, économique et polyvalent, le beurre de cacahuète se distingue par sa praticité. En smoothie, sur des tartines ou directement à la cuillère, il s’intègre sans difficulté dans l’alimentation quotidienne des sportifs. Son indice glycémique modéré permet aussi d’éviter les pics d’insuline tout en maintenant une bonne énergie durable.

Toutefois, il convient de privilégier les versions 100 % naturelles, sans sucres ajoutés ni huiles hydrogénées, pour bénéficier de tous ses bienfaits sans altérer la qualité nutritionnelle globale. De nombreux produits conçus spécialement pour les pratiquants de musculation sont aujourd’hui disponibles, à l’image de ceux proposés par beurre de cacahuète bon pour le sport, qui répondent à des exigences spécifiques en termes de pureté et de composition.

En somme, loin de n’être qu’un simple en-cas gourmand, le beurre de cacahuète s’impose comme un véritable allié dans une stratégie de prise de masse, à condition d’être consommé avec discernement et dans un cadre nutritionnel structuré.