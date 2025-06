Blé au Maghreb : bouchées doubles pour une récolte maximale

Le Maghreb, doté d’une longue tradition agricole, possède un fort potentiel dans la culture des céréales, notamment celle du blé, aliment fondamental pour la sécurité alimentaire régionale. Ses terres fertiles, ses climats diversifiés et un savoir-faire transmis depuis des générations offrent à ces pays de réels atouts pour faire face aux enjeux actuels. Cependant, ce potentiel est soumis à des contraintes climatiques, logistiques et économiques, qui nécessitent un engagement constant et une organisation rigoureuse. La Tunisie, à l’approche de la campagne agricole 2025/2026, déploie plusieurs initiatives stratégiques pour renforcer les moyens des cultivateurs et accroître les rendements.

Organisation et technologies pour booster la récolte

Pour faire face aux incertitudes climatiques et aux tensions sur les marchés internationaux, la Tunisie intensifie la coordination entre ses institutions. La cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zenzri, lors du conseil ministériel, a insisté sur l’importance d’une relation intense entre les ministères, les collectivités territoriales…Ce travail concerté vise à rationaliser les actions sur le terrain, éviter les redondances et accélérer les décisions. À titre d’exemple, une application numérique nommée « Engrais » a été lancée pour assurer un suivi précis des fertilisants, depuis leur fabrication jusqu’à leur distribution auprès des agriculteurs. Cette innovation facilite la gestion des stocks, lutte contre les fraudes et améliore la transparence du marché, assurant ainsi une distribution plus juste et efficace.

En parallèle, la formation professionnelle est cruciale pour garantir la sécurité lors du transport d’intrants sensibles comme l’ammonitrate, un fertilisant essentiel mais à risque. Un programme de formation spécialisé destiné aux chauffeurs est prévu pour juin 2025, montrant la volonté de concilier développement agricole et maîtrise des risques, un équilibre indispensable dans cette chaîne de production.

Constitution de réserves pour sécuriser la saison

Un des éléments clés de la stratégie définie lors du Conseil est l’accélération de la constitution de stocks d’engrais chimiques. Ces réserves visent à couvrir les besoins complets pour la prochaine campagne, notamment en ammonitrate, phosphate diammonique et adénosine triphosphate. En renforçant ces stocks, la Tunisie cherche à prévenir les ruptures qui pourraient perturber les semis et la croissance des cultures, tout en se protégeant contre la volatilité des marchés mondiaux. Cette anticipation permet une meilleure préparation aussi bien pour les producteurs que pour l’industrie, optimisant ainsi les apports nutritifs nécessaires à la fertilité des sols.

Cette démarche rappelle la préparation d’un chef d’orchestre avant un grand spectacle : chaque élément — ici, chaque intrant — doit être disponible, ajusté et prêt à jouer parfaitement son rôle pour que la récolte soit abondante et harmonieuse. La capacité à prévoir les besoins et à sécuriser les ressources conditionne la réussite de la campagne.

Importance socio-économique du blé

Au-delà de sa simple culture, le blé représente un pilier économique et social au Maghreb. Sa disponibilité influe directement sur le coût du pain, aliment de base consommé quotidiennement par des millions de personnes. Les mesures prises pour garantir la campagne 2025/2026 impactent donc la stabilité sociale et le pouvoir d’achat des populations. La transparence instaurée dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que la sécurisation des flux contribuent à maîtriser les prix et à limiter les spéculations.

Par ailleurs, en soutenant financièrement et logistiquement le secteur agricole, la Tunisie envoie un message fort aux agriculteurs, renforçant leur confiance et leur engagement dans un contexte souvent marqué par les aléas climatiques et économiques. C’est aussi un encouragement à adopter des pratiques modernes et innovantes, nécessaires pour accroître la productivité tout en préservant les ressources naturelles.

La réussite de cette campagne aura des effets concrets sur la sécurité alimentaire régionale, renforçant la résilience du Maghreb face aux chocs extérieurs. Elle illustre un équilibre entre héritage traditionnel et modernité, où technologie numérique et formation spécialisée s’allient aux savoir-faire ancestraux pour répondre à une demande croissante.