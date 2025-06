Blé au Maghreb : ce pays se frotte les mains

Photo de Collab Media (Unsplash)

La dépendance aux importations de céréales, aussi ancienne que persistante, fait de l’approvisionnement en blé une question vitale pour les pays du Maghreb. Climat aride, sécheresses récurrentes, terres peu propices à une production intensive : autant d’obstacles qui rendent l’autosuffisance alimentaire presque illusoire pour des États comme le Maroc, la Tunisie ou l’Algérie. Ces pays doivent donc jongler entre les aléas du marché mondial, les tensions géopolitiques et les impératifs budgétaires pour assurer à leur population un accès stable à une denrée essentielle. Ainsi, chaque opportunité d’achat à prix avantageux devient une victoire stratégique. Et cette fois, c’est Alger qui en tire le plus grand profit.

Une opération bien négociée

Alger vient de conclure une importante commande de blé panifiable, à un moment où l’offre mondiale dépasse la demande selon l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Entre 550 000 et 570 000 tonnes de blé ont été réservées à l’issue d’un appel d’offres, à un prix avoisinant 244,50 dollars la tonne. Ce prix prix inclut également les charges logistiques

Les autorités ont choisi d’échelonner les livraisons en deux temps, toutes deux prévues en août soit le 21 et le 31. Ce découpage permet de faciliter le déchargement et de mieux répartir les arrivages selon les besoins des distributeurs locaux. Face à des tensions sociales susceptibles de s’intensifier rapidement autour des prix alimentaires, ce type d’anticipation logistique n’est pas anodin.

Une géographie favorable

Pour répondre à cette commande, les partenaires retenus proviennent en majorité d’Europe orientale. Ces pays disposent actuellement de surplus importants et offrent des conditions compétitives en matière de transport, grâce à leur proximité avec la Méditerranée. Le choix des pays riverains de la mer Noire combine donc logique économique et efficacité logistique.

Un souffle sur la facture alimentaire

Pour un pays comme l’Algérie, très dépendant du blé pour la fabrication de pain et d’autres produits de base, cette opération permet de contenir la pression sur les finances publiques. En verrouillant ces volumes à un tarif avantageux, Alger évite les surcoûts que pourraient entraîner d’éventuelles hausses futures.

La situation actuelle sur les marchés céréaliers, marquée par une abondance de l’offre notamment en Europe de l’Est, a joué en faveur des acheteurs. En sécurisant cette commande au bon moment, Alger anticipe les éventuelles tensions à venir liées à des chocs climatiques ou géopolitiques. Ce mouvement algérien, à la fois prudent et opportuniste, rappelle à quel point l’accès aux matières premières reste un enjeu central dans l’équilibre économique et social des pays du Maghreb.