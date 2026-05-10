Maroc : un soldat américain retrouvé mort après avoir disparu à l'African Lion 26

Les Forces armées royales marocaines (FAR) ont retrouvé le corps de l’un des deux soldats américains disparus depuis le 2 mai 2026 lors de l’exercice militaire multinational African Lion 2026, organisé dans le sud du Maroc. La dépouille a été repêchée le 9 mai au matin près de Cap Draa, dans la région de Tan-Tan, a annoncé l’État-Major Général des FAR dans un communiqué publié dimanche 10 mai.

Le lieutenant Key Jr identifié, le corps transféré à Guelmim

Les éléments des FAR et de la Protection civile ont localisé et récupéré la dépouille à 08h55, à l’issue d’opérations de recherche mobilisant des unités terrestres, maritimes et aériennes. D’après les premiers éléments d’enquête communiqués par l’État-Major, le défunt a été formellement identifié comme étant le lieutenant Kendrick Lamont Key Jr. Le corps a été acheminé par hélicoptère vers la morgue de l’Hôpital Militaire Moulay El Hassan à Guelmim, en attendant son rapatriement aux États-Unis.

La disparition des deux soldats remonte au soir du 2 mai. Selon des responsables de la défense américaine cités par CBS News, un groupe de militaires s’était rassemblé sur les hauteurs de Cap Draa pour observer le coucher du soleil lorsque l’un d’eux a chuté dans l’océan depuis les falaises côtières. Ses camarades ont tenté de former une chaîne de sauvetage à l’aide de leurs ceintures, sans succès. Un deuxième soldat a alors plongé pour porter secours à son camarade avant d’être à son tour emporté par une vague. L’incident est survenu en dehors de tout cadre de manœuvre.

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Les recherches se poursuivent pour le second disparu

Le Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM) avait confirmé la disparition dès le 3 mai sur son compte X, précisant l’ouverture d’une enquête pour établir les circonstances exactes de l’incident. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pour localiser le second militaire américain, dont l’identité n’a pas été rendue publique, toujours porté disparu à ce jour.

African Lion 2026 constitue la 22e édition de cet exercice annuel, considéré comme le plus grand exercice militaire conjoint mené par les États-Unis sur le continent africain. Cette édition a réuni près de 5 000 militaires issus de plus de 40 pays sous l’égide des FAR et de l’AFRICOM.