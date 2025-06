Ce milliardaire russe lègue sa fortune à 106 enfants

Pavel Durov (hris Ratcliffe/Bloomberg)

Reconnu pour avoir fondé l’une des messageries les plus utilisées au monde, Pavel Durov n’est pas un milliardaire comme les autres. À seulement 40 ans, ce Russo-émirati naturalisé français cultive une image atypique, entre libertarisme revendiqué et discrétion médiatique. Pourtant, dans un entretien récemment accordé au magazine Le Point, le fondateur de Telegram s’est livré comme rarement sur sa vie privée, levant le voile sur une succession hors normes qui interroge autant qu’elle fascine : une fortune de plus de 17 milliards de dollars destinée à ses 106 enfants.

Une paternité étendue et assumée

Si Pavel Durov reconnaît officiellement être père de six enfants issus de trois femmes différentes, il affirme aussi avoir contribué à la naissance d’environ une centaine d’autres enfants via des dons de sperme dans douze pays. Une démarche qu’il revendique pleinement et qu’il intègre dans une vision inclusive de la filiation. « Je ne fais aucune différence entre mes enfants : qu’ils aient été conçus naturellement ou par don, ils auront tous les mêmes droits », déclare-t-il avec fermeté.

Publicité

Une fortune répartie, mais sous conditions

Estimée à 17,1 milliards de dollars, la fortune du patron de Telegram ne sera pourtant pas immédiatement accessible aux bénéficiaires. Une clause clé de son testament stipule que l’héritage ne sera débloqué qu’à partir du 19 juin 2055, à condition que les enfants aient atteint au moins 30 ans. Une décision que Durov justifie par un souci d’indépendance et de maturité : « Je veux qu’ils vivent comme des personnes normales, qu’ils se construisent seuls, qu’ils apprennent à se faire confiance, qu’ils puissent créer, pas qu’ils soient dépendants d’un compte en banque. »

Des révélations qui interviennent dans un contexte judiciaire sensible

Cette déclaration sur sa succession intervient dans une période délicate pour Pavel Durov. Depuis août 2024, il fait l’objet d’une mise en examen par la justice française, visé par 17 chefs d’inculpation. Les accusations portent notamment sur la supposée complicité dans la gestion de contenus illicites transitant via Telegram : trafic de drogue, fraudes en ligne ou encore contenus pédopornographiques. Durov, de son côté, rejette catégoriquement ces charges : « C’est totalement absurde… Rien n’a jamais été prouvé qui montre que je suis, ne serait-ce qu’une seconde, coupable de quoi que ce soit. »

L’Application Telegram

L’application Telegram, dont Pavel Durov est le PDG et l’un des fondateurs, a connu une ascension fulgurante en misant sur la confidentialité des échanges et une politique de non-intervention dans les contenus. Ce positionnement attire autant les défenseurs de la vie privée que des individus ou groupes aux intentions moins vertueuses. Ce flou juridique et moral continue d’alimenter le débat sur les responsabilités des plateformes numériques, au moment même où leur influence sur les sociétés et les États ne cesse de croître.