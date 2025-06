Cep 2025 au Bénin : le ministre Karimou appelle à la sérénité et à la rigueur

Salimane Karimou (Photo Présidence)

À la veille du lancement de l’examen du Certificat d’études primaires (Cep), session 2025, prévu pour ce lundi 2 juin sur toute l’étendue du territoire béninois, le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a livré un message d’encouragement et de responsabilité à l’endroit de l’ensemble des acteurs de l’école : candidats, enseignants et parents d’élèves.

À l’attention des 271 890 candidats inscrits, dont 131 660 filles, le ministre a insisté sur l’importance de la ponctualité, du calme et de la préparation matérielle. Il s’est voulu rassurant : les épreuves, a-t-il affirmé, seront en cohérence avec les enseignements dispensés au cours de l’année. Il a salué le travail réalisé en amont par les enseignants et directeurs d’école, qui ont préparé les candidats à travers les examens blancs et des séances pédagogiques renforcées.

Pas de rattrapage : l’excellence comme exigence

Fidèle à la ligne adoptée depuis 2016, le ministre a réaffirmé qu’aucune mesure de rachat ne sera appliquée. Seuls les élèves ayant effectivement satisfait aux critères de réussite préalablement établis obtiendront leur certificat. À ses yeux, le CEP reste un indicateur fondamental pour mesurer l’efficacité des programmes scolaires déployés au primaire. Son obtention constitue, a-t-il précisé, un jalon crucial pour l’entrée dans le secondaire et la poursuite d’un parcours éducatif structuré.

Reconnaissance aux éducateurs et aux familles

Dans son message, Salimane Karimou a également salué l’engagement constant des parents d’élèves qui, selon lui, ont su accompagner leurs enfants avec implication et responsabilité durant toute l’année scolaire. Il a adressé ses remerciements aux enseignants, directeurs d’école, encadreurs pédagogiques, personnels administratifs et autorités locales pour leur contribution collective à une année scolaire qu’il qualifie de calme et productive.

Le ministre n’a pas oublié de souligner l’appui des partenaires techniques et financiers, dont le soutien reste essentiel au bon fonctionnement du système éducatif béninois. Il a appelé à maintenir cette dynamique de collaboration au service d’une école performante, équitable et résolument tournée vers l’avenir.