Championnat national scolaire au Bénin : 1488 jeunes en compétition à Aplahoué

Benoît Dato (DR)

Le samedi 21 juin 2025, le stade omnisports d’Aplahoué a vibré au rythme de l’ouverture de la 5ème édition du championnat national scolaire. Cette cérémonie, placée sous le signe de l’unité et de l’inclusion, a été officiellement lancée par le Ministre des Sports, Benoît Dato, en présence de hautes personnalités gouvernementales.

Cette édition réunit 1 488 jeunes athlètes issus de 93 établissements secondaires, publics et privés, représentant les douze départements du Bénin. Cinq disciplines sont à l’honneur : le football, le basketball, le handball, le volleyball et l’athlétisme, avec une nouveauté excitante, l’introduction du basketball 3×3. La présence de nombreuses personnalités politiques, autorités locales, élus, sages et notables a témoigné de l’importance accordée à cette manifestation sportive et éducative.

Publicité

S’adressant directement aux jeunes participants, le Ministre Benoît Dato a prononcé des mots forts : « Soyez fiers de porter les couleurs de vos établissements et de vos départements. Le sport est une école de la vie. Vous apprenez à gagner, à perdre, à vous relever et à respecter l’autre. Vous êtes la relève du sport béninois. Vous incarnez la promesse d’un Bénin uni et fort. » Ces paroles ont souligné la dimension formative et citoyenne du sport.

Le Maire de la ville hôte, Maxime Allossogbé, a salué l’engagement du gouvernement et a encouragé les jeunes à se dépasser. Le Préfet du Couffo Christophe Mègbédji, a pour sa part, mis en avant la portée symbolique de cette rencontre, où des jeunes de tout le pays se retrouvent pour partager des valeurs communes. Quand à Dr Victor Soumon Lawin, directeur général de l’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire (Obssu), il a souligné une caractéristique majeure de cette édition : la promotion de l’égalité des sexes à travers le sport. Cette initiative renforce l’idée que le sport est un outil puissant pour le progrès social.

La grandeur de l’événement a été soulignée par un tableau artistique saisissant, conçu par Alougbine Dine. Cette fresque vivante, mêlant passé, présent et touches de virtuel, a retracé l’histoire du sport béninois de 1972 à 2025.