CRIET : Steve Amoussou condamné, la défense annonce un possible appel

Steve Amoussou. Photo : DR

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict dans l’affaire impliquant Steve Amoussou, plus connu sous le pseudonyme de « Frère Hounvi ». Le prévenu a été condamné, lundi 2 juin 2025, à deux ans de prison ferme et un million de francs CFA d’amende.

Présent à l’audience, Steve Amoussou a écouté la décision en présence de l’un de ses avocats, Me Aboubacar Baparapé. Avant la lecture du jugement, la Cour a brièvement rouvert les débats, sollicitant d’éventuels compléments d’informations. Le conseil de la défense a répondu par la négative. Le ministère public n’a, de son côté, pas modifié ses réquisitions. Le juge a alors renvoyé le dossier en délibéré pour prononcer la sentence quelques instants plus tard.

Publicité

Les charges initiales de harcèlement via communication électronique, provocation à la rébellion et diffusion de fausses nouvelles ont été partiellement requalifiées. La juridiction a finalement retenu les infractions « d’injure avec motivation politique » et « initiation et diffusion de fausses nouvelles ».

Après la condamnation, l’un des avocats de la défense, Me Magloire Yansunnu, a pris la parole au micro de Bip Radio. Il a laissé entendre que son client pourrait contester cette décision devant la juridiction d’appel. « On va lui demander de faire appel. Pour le moment, il est réticent, mais on va le convaincre. Il a 100 % de chances de gagner en appel, sauf si on accélère la procédure pour maintenir la même peine », a-t-il déclaré. L’avocat a également insisté sur les conséquences potentielles d’une condamnation inscrite au casier judiciaire de son client, évoquant un préjudice durable pour son avenir. Conformément à la loi, Steve Amoussou dispose de quinze jours pour interjeter appel.